Alba Parietti devastata, lutto gravissimo: il messaggio di dolore

Nell’ultimo post Instagram, Alba Parietti ha condiviso con tutti il proprio dolore per la scomparsa di alcune persone care attraverso un bel messaggio.

Sono giorni tristi questi per Alba Parietti. La showgirl ha perso delle persone care ed il dolore per la loro scomparsa si somma al dispiacere di non poter assistere alla loro cerimonia funebre. A rivelare questo momento difficile è stata la stessa soubrette in un lungo post Instagram di addio agli amici e di sfogo per un periodo difficile da gestire.

La grande sensibilità di Alba Parietti era emersa qualche settimana fa quando ha commentato, come molti membri dello spettacolo, la scomparsa del maestro Ezio Bosso, scomparso giovane a causa di una terribile malattia contro la quale lottava da anni. Nel post di oggi, emerge anche il rammarico per l’impossibilità di stare fisicamente vicino alle persone che soffrono.

Alba Parietti, il ricordo degli amici scomparsi

Il post della showgirl comincia così: “Voglio salutare con queste poche parole due amici , due genovesi , vivevano a milano”. Successivamente Alba omaggia la solarità di uno dei due: “Tito Gualdi 🖤 un sole per chi aveva il piacere di conoscerlo mi stringo con tutto l’amore che ho al suo adorato fratello @alessandrogualdi_andpartners e alla mia @rajkaradulovic che lo amavano tantissimo , alla sua dolcissima nipotina a cui mancherà e a tutti gli amici genovesi e non , che gli volevano bene, perché era impossibile non volergliene”.

Allo stesso modo abbraccia tutti coloro che piangono la scomparsa dell’altra amica: “Nello stesso abbraccio stringo tutti i parenti e amici fraterni di Cristina Magliano Casabona 🖤di cui porterò sempre il ricordo nel cuore , da Portobello alle nostre serate divertenti , tra amiche milanesi In questo momento così tragico e difficile per tutti”.