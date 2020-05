Trovato cadavere | il corpo era in un canale nel Milanese

Macabra scoperta: trovato cadavere che galleggiava nelle acque di un canale. Se ne sono accorti alcuni passanti. Chi era la vittima.

Una macabra scoperta è avvenuta a Garbagnate Milanese, dove è stato trovato un cadavere all’interno di un canale del posto. Il ritrovamento risale a sabato 16 maggio, di mattina, con i resti che appartengo ad un anziano.

La notizia ancora oggi non ha portato ad ulteriori scoperte, nonostante sia trascorso qualche giorno. Ad accorgersi della presenza del corpo alcuni passanti, che avevano notato qualcosa di insolito galleggiare in acqua. Una osservazione più ravvicinata ha poi confermato l’orribile sospetto. Quella che giaceva immobile nel canale era una persona ormai priva di vita. I soccorsi sono scattati presto, intorno alle 07:15 del mattino, con l’arrivo del personale medico del 118 ed anche dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri di stanza a Rho.

Trovato cadavere, sconosciuti i motivi che hanno portato la vittima a morire in questo modo

I pompieri hanno recuperato il corpo mentre i militari hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. I sanitari purtroppo hanno constatato l’avvenuto decesso e non hanno potuto fare nient’altro. La vittima sembra avesse all’incirca 70 anni di età. Le indagini delle forze dell’ordine vanno avanti ed ancora non si sa se questo decesso sia da attribuire ad un gesto involontario, ad un improvviso incidente o anche a peggio.

