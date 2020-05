Viaggi in Italia per l’estate 2020: i borghi d’Abruzzo

Viaggi in Italia per l’estate 2020: i borghi d’Abruzzo da visitare.

Si stanno allentando le restrizioni alla libertà di movimento dovute all’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Dal 18 maggio 2020 sono state autorizzate nuove aperture, è stata estesa la possibilità di visite anche agli amici e perfino la possibilità di fermarsi a dormire nella seconda casa della propria regione di residenza. Il tutto senza più bisogno dell’autocertificazione! Dal 3 giugno prossimo, invece, cadrà il divieto degli spostamenti tra le regioni e potremo muoverci su tutto il territorio nazionale. Un’ottima occasione per organizzare un bel viaggio.

Tra i luoghi bellissimi d’Italia da visitare nei viaggi tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate i borghi rappresentano la scelta perfetta. Sono posti incantevoli, circondati da scenari naturali suggestivi, ricchi di arte, storia, cultura, tradizioni popolari e gastronomiche. Sono luoghi spesso isolati e poco affollati, dunque permetteranno di trascorrere un weekend o una vacanza di relax e tranquillità, evitando pericolosi assembramenti. all’insegna di quel turismo di prossimità che sarà la caratteristica della vacanze di quest’anno. Viaggi in Italia e vicino a casa.

Qui vi proponiamo alcuni dei borghi d’Abruzzo più belli, da visitare nei vostri viaggi in Italia per l’estate 2020. Ecco dove andare.

Viaggi in Italia per l’estate 2020: borghi d’Abruzzo

Terra antichissima, ricca di tradizioni, storia, cultura e dai paesaggi aspri e bellissimi. L’Abruzzo è una meta di viaggio che negli anni è diventata sempre più popolare. Dal mare alle montagne, questa piccola regione a metà tra Centro e Sud Italia ha davvero tantissimo da offrire. Tra le località imperdibili d’Abruzzo ci sono tanti borghi incantevoli da visitare, a due passi dal mare, sul lago o in montagna. Per trascorrere alcune giornate tra la bellezza e la pace della natura e circondati da quelle opere architettoniche che si inseriscono armoniosamente nell’ambiente circostante. Ecco i borghi d’Abruzzo mete ideali per i viaggi in Italia per l’estate 2020.

Civitella Alfedena (L’Aquila)

Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sorge in provincia dell’Aquila il borgo medievale di Civitella Alfedena. Il paese è il più piccolo del Parco e il suo centro abitato è arrampicato su una rupe a picco sul Lago di Barrea, un bacino artificiale creato nel 1952. La zona è circondata da bellissime montagne e in estate è meta di appassionati di cicloturismo, che percorrono i tracciati lungo il perimetro del lago. Il borgo di Civitella Alfedena offre diversi luoghi d’interesse, a cominciare dalle pittoresche stradine che inerpicano per il centro, poi le chiese e le torri. Nel territorio circostante ono da visitare i resti dell’antica Rocca Intramonti, nella Riserva Naturale della Camosciara, e la Grotta Achille Graziani, inclusa nel comune della vicina Villetta Barrea.

Rocca San Giovanni (Chieti)

Il caratteristico borgo di Rocca San Giovanni si trova a due passi dal mare, in provincia di Chieti. Ha origine medievale e una importanza storica testimoniata dagli edifici di pregio e dai monumenti che ospita. Dell’antico centro storico medievale sono rimasti alcuni ruderi di mura di epoca normanna, antiche porte e il Torrione dei Filippini. Da vedere la chiesa di San Matteo, XIV-XV secolo, il Palazzo Comunale della fine del XIX secolo e la vicina abbazia di San Giovanni in Venere, che però sorge nel territorio del comune di Fossacesia. La zona marittima di Rocca San Giovanni, insieme a quella dei comuni vicini, è conosciuta come Costa dei Trabocchi, per la presenza delle caratteristiche macchine da pesca in legno su palafitte con le grandi reti che sporgono sul mare.

Scanno (L’Aquila)

Quello di Scanno è uno dei borghi abruzzesi più famosi in Italia e nel mondo. L’antico centro abitato di case e strade in pietra si arrampica sulle montagne affacciate sulla stretta Valle del Sagittario, vicino all’omonimo Lago di Scanno. Il borgo sorge in provincia dell’Aquila ed è compreso nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Nel 2016 è stato inserito nell’elenco dei borghi più belli d’Italia e non è difficile capire il perché: il suo centro abitato è molto particolare e camminare attraverso i suoi vicoli riporta indietro nel tempo, in un’epoca antica e perduta. Proprio queste caratteristiche di Scanno hanno attirato i grandi fotografi Henri Cartier-Bresson e Mario Giacomelli, che ne hanno immortalato le case, le strade e soprattutto gli abitanti, rendendolo famoso in tutto il mondo.

Pescocostanzo è sede di un’importante stazione sciistica dell’Alto Sangro, non lontano da Roccaraso, in provincia dell’Aquila. È un caratteristico borgo presepe che in inverno con la neve e soprattutto a Natale assume un’atmosfera da favola. Anche in primavera ed estate però ha tanto di offrire, tra le stradine e i vicoli che si riempiono di fiori alle finestre e ai balconi. Pescocostanzo è un caratteristico borgo di montagna di origine medievale, con case in pietra, che sorge nella regione degli Altipiani maggiori d’Abruzzo, una zona di pascoli a circa 1400 metri di altitudine. In estate, quando la calura si fa sentire e in spiaggia comincia a esserci troppa gente, salire fin quassù, con l’aria pulita e frizzante, è una vero sollievo.

Da visitare le chiese di origine medievale, rimaneggiate in epoca rinascimentale e barocca, insieme all’eremo romanico di San Michele Arcangelo, fuori dal paese. Pescocostanzo è uno dei Borghi più belli d’Italia.

Opi (L’Aquila)

Sempre in provincia dell’Aquila, troviamo un altro borgo caratteristico, Opi, che sorge sopra un lungo costone roccioso circondato dai Monti Marsicani e immerso nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il borgo di Opi si trova al confine con il Lazio, è vicino a Civitella Alfedena e al Lago di Barrea e non lontano da Scanno. Il centro abitato ha origine medievale e ci vivono circa 400 residenti, ma la zona è molto frequentata dai turisti, sia per il Parco Nazionale che per le vicine piste da sci. Di notte, le case illuminate gli conferiscono le sembianze di un presepe. Il territorio di Opi è di grande pregio naturale ed è caratterizzato dalla presenza di siti archeologici.

Pizzoferrato (Chieti)

Pizzoferrato, in provincia di Chieti, è un pittoresco borgo montano arrampicato sulle alture della Valle del Fiume Sangro e dominato da una rupe massiccia. Il borgo si staglia in territorio aspro ma ricco di suggestioni, popolato da faggete e querceti. Le vie del suo centro abitato sono formate da stradine lastricate, dove si affacciano caratteristici edifici in pietra, in un’atmosfera fuori dal tempo. Da vedere la Chiesa della Madonna del Girone, il Castello Baronale e la Rocca Fonte Maggiore. Tra le specialità gastronomiche da gustare ci sono la carne di agnello, a cui è dedicata una sagra, e lo “U’Sprusciat” (lo schiacciato), un salume tipico della zona.

Pacentro (L’Aquila)

Concludiamo questa rassegna non esaustiva, sui borghi d’Abruzzo da visitare questa estate, con Pacentro, caratteristico borgo medievale in provincia dell’Aquila, vicino a Sulmona. Il suo centro abitato si trova a 690 metri sul livello del mare, in una zona collinare alle pendici delle Montagne del Morrone, a guardia dell’ingresso della Valle Peligna. L’antico borgo si sviluppa attorno al maestoso Castello Cantelmo, un complesso formato da tre torri quadrate del XIV secolo, la cui prima costruzione risale all’XI secolo. Pacenrto è ricco di monumenti, chiese e palazzi storici, con stradine e vicoli che si arrampicano fino al castello. Da vedere la chiesa di Santa Maria Maggiore.