Su Facebook Vincenzo De Luca supera Donald Trump in quanto a visualizzazioni, nelle sue ultime dirette. Il governatore della Campania è ormai una star.

Ha guadagnato in pochissimo tempo consensi, Vincenzo De Luca. Tanto da superare addirittura Donald Trump. Il Governatore della Campania si sta dimostrando un leader politici dalle idee chiare, capace di preservare il benessere dei cittadini a costo di risultare impopolare.

E capace comunque di vincere qualsiasi forma di contestazione. Le sue dichiarazioni forti, espresse tramite una flemma ed una sicurezza inusuali per quello che è il livello odierno raggiunto dalla politica, è riuscito a fare proseliti ed a conquistare in molti. Addirittura ora ‘lo sceriffo’, come è stato scherzosamente (ma non troppo) soprannominato è riuscito a mettere in secondo piano anche l’uomo più potente del pianeta Terra, ovvero Donald Trump. Merito delle dirette Facebook che De Luca concede per spiegare con decisione i progressi raggiunti in termine di lotta all’epidemia in Campania. Che davvero di risultati importanti ne ha conseguiti in questo periodo ma non solo. Più volte De Luca ha ribadito come le cose siano cambiate in molte situazioni dal 2015 in poi, anno in cui si è insediato alla governo della Regione.

De Luca meglio di Trump, l’ironia del governatore della Campania unita al buonsenso

Una delle ultime dirette del 71enne navigato politico originario di Ruvo del Monte, in provincia di Potenza, ha totalizzato il doppio rispetto a Trump, con 113mila visualizzazioni contro le 69mila dello statunitense. E celebri ormai sono le battute sui lanciafiamme alla festa di laurea o delle mascherine di Bugs Bunny. Alle quali unire quelle sui “fidanzatini che imbrattano il suolo pubblico con dediche d’amore tipiche di chi non è buono”. Senza contare i tanti strali lanciati a Matteo Salvini ed ai quali è davvero difficile replicare.

“La nostra lotta contro due tipi di imbecilli”

L’ultima uscita capace di cogliere nel segno il governatore della Campania l’ha concessa ad inizio settimana alla Testata giornalistica Regionale della Rai. “Noi stiamo lottando contro due tipi di imbecilli. Gli ‘imbecilli normali’ che non indossano la mascherina e quelli che sono imbecilli due volte. Perché la mascherina la portano come se fosse un ciondolo, coprendosi naso e bocca solo quando avvistano le forze dell’ordine. In questo modo si prende il fastidio ma non si fa carico di tutelare sé stesso ed i suoi cari”.

