Coronavirus fase 2, Vincenzo De Luca attacca: “Vi siete bevuti il cervello”

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si scaglia contro chi “non ha ancora capito fino in fondo che noi riprendiamo in un contesto di prudenza e tutela”.

Bando ai facili entusiasmi, ora che la fase peggiore dell’emergenza Coronavirus sembra passata. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa in diretta streaming e a proposito della Fase 2, ha chiarito, a scanso di equivoci, che non ci sarà alcuna ripresa della movida.

La nuova sfuriata di Vincenzo De Luca

Il sempre vulcanico De Luca è stato categorico e perentorio: “Il rigore nei comportamenti e il distanziamento sociale dovremo mantenerli. Sarà obbligatorio, dopo il primo maggio, indossare le mascherine. Voglio inoltre chiarire che non è come tornare a tre mesi fa. Lo dico perché qualcuno mi ha mandato qualche lettera: con queste decisioni, non è che possiamo riprendere la movida? La mia risposta è semplice: ma tu sei scemo o sei buono? C’è gente che si è bevuta il cervello…”.

Il governatore campano invita a non abbassare la guardia proprio ora che i sacrifici delle scorse settimane cominciano a dare i loro frutti: “C’è gente che non ha ancora capito fino in fondo che noi riprendiamo in un contesto di prudenza e tutela rispetto ai pericoli di ripresa del contagio – ha puntualizzato -. Se la situazione sarà tranquilla, non perderemo un minuto di tempo. Altrimenti, non daremo retta ad alcuna pressione e faremo tutto quello che sarà necessario per tutelare la vita dei nostri familiari”. E in conclusione ha ricordato che “prima di decidere sulla Fase 2, che riguarda l’economia, abbiamo verificato cosa è successo negli ultimi 10 giorni, per capire se siamo in fase di contenimento del contagio oppure no”. Altro che movida…

EDS