Sfogo durissimo di Laura Chiatti. L’attrice non accetta le illazioni che stanno circolando sul suo conto sui social e reagisce mettendo da parte la diplomazia.

Non ci sta Laura Chiatti ed alza la voce contro le illazioni che l’hanno colpita nel corso degli ultimi giorni. L’attrice umbra si scaglia in particolare contro alcuni suoi followers ed anche haters che l’hanno criticata a causa di un recente scatto.

In essa la moglie di Marco Bocci appariva molto dimagrita. Lei aveva risposto dicendo che questa perdita di peso corrisponde effettivamente a realtà ma è avvenuta per via di una serie di allergie di natura alimentare che l’hanno portata a dovere cambiare abitudini a tavola. Una giustificazione che però non ha convinto la platea social che la segue.

Laura Chiatti, scontro frontale con gli haters

Ed allora Laura Chiatti ha risposto con durezza in questo modo. “A tutti i malati di mente che in questi giorni si permettono di scrivere le cattiverie più becere ed ignoranti sul mio eccessivo dimagrimento di 4 kg, facendosi forza sul fatto che essendo io un personaggio pubblico dovrei tacere ed abbassare la testa prendendomi insulti perché ho in teoria scelto di espormi , rispondo con questa foto cercando di far capire a queste povere anime, che non si scherza su questi temi perché ci sono persone che veramente lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama “ anoressia”. E che grazie a Dio non c’entra nulla con il mio problema di allergie alimentari”.

“Io sto benissimo, alla faccia di voi miserabili”

Il post continua. “Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze. Questo per dire che io sto benissimo, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perché nel loro cuore evidentemente non regna la pace. Almeno in un momento come questo evitate tutta questa inutile cattiveria”.

