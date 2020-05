Ginevra Nuti, la dedica al papà Francesco – VIDEO

Francesco Nuti e il rapporto con la figlia Ginevra: quella dedica sotto la finestra di casa e l’amore della giovane verso suo padre.

Ginevra, unica figlia dell’attore e regista Francesco Nuti, ha 21 anni, studia al primo anno di Medicina col sogno di diventare neurologa, ma segue anche da anni lezioni di canto e ama l’equitazione. Qualche mese fa, ha fatto un regalo bellissimo al padre.

Insieme al regista Giovanni Veronesi, durante il programma di Rai3 “Maledetti amici miei”, hanno emozionato tutti. Hanno infatti inscenato una serenata e dedicato all’attore il suo brano più famoso, “Pupp’a pera”.

Ginevra e il rapporto col padre Francesco Nuti

Con loro c’era anche Giovanni Nuti, fratello dell’attore. Veronesi ha introdotto il suo intervento con queste parole: “Nessuna avversità potrà separarci, perché io mi chiamo vento nei capelli e tu Francesco. E noi siamo amici per sempre”. Nel 2006, Francesco Nuti cadde rovinosamente in casa sua e finì in coma senza poi recuperare mai più l’uso della parola.

Sua figlia Ginevra è diventata la sua tutrice, l’ex di Francesco Nuti, Annamaria Malipiero, in un’intervista a ‘Diva e Donna’ ha descritto la giovane: “Ginevra è uguale al padre, fisicamente e caratterialmente. Ha mille passioni che porta avanti tutte al massimo. Viviamo tutti a Roma e lo si va spesso a trovare. Separatamente perché è giusto che Ginevra abbia i momenti suoi col papà. Ma non sono mai incontri malinconici. Anzi, lui trasmette serenità”.