Paola Caruso, polemiche per il video con il figlio: “Rischio di soffocamento”

Paola Caruso ha pubblicato un video su Instagram di suo figlio Michelino impegnato a giocare su un prato con l’ormai immancabile mascherina: apriti cielo.

Paola Caruso al centro di un nuovo “caso”. La showgirl ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram di suo figlio Michelino mentre gioca su un prato. Fin qui tutto bene… Se non che a molti utenti non è andata giù la scelta di mettere al piccolo l’ormai immancabile mascherina anti-Coronavirus, in quanto i bambini fino all’età di 6 anni sono esenti. E una sua follower non ha mancato di farle notare che “c’è rischio di soffocamento… Se siete solo voi due, togli la mascherina al piccolo… Mettigliela solo nei negozi se andate insieme…”.

Leggi anche –> Coronavirus Italia | Paola Caruso al parco col figlio | “Denunciatela” FOTO

Leggi anche –> Chi è Paola Caruso: età, vita privata, fidanzati, carriera della showgirl

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paola Caruso nella bufera su Instagram

Il commento in questione ha molto colpito Paola Caruso, la quale ha tenuto a precisare all’utente preoccupata: “Certo hai ragione…Va usata in situazioni al chiuso dove potrebbe esserci il rischio, ma se non lo abitui prima non la tiene…”. In effetti anche altri fan hanno dato ragione alla soubrette e opinionista di Barbara d’Urso, dicendosi convinti che in fondo non è stata una brutta idea a comportarsi così con il bambino. Ma i commenti critici sono stati innumerevoli. Per tale ragione la Nostra ha voluto spiegare una volta per tutte il suo punto di vista, nella speranza che le polemiche si smorzino quanto prima.

“Lo so, sotto i 6 anni la mascherina non va messa… – ha scritto Paola Caruso – Ma lui è talmente intelligente che ha capito che invece metterla è sicuramente meglio…”. Lei stessa, del resto, giusto ieri a Nuovo Tv ha ammesso di sentirsi molto angosciata per il futuro, per il lavoro e per il bambino, confessando che “Si fa quel che si può per proteggere l’amore della mia vita…”. Mascherina compresa.

EDS