Tu si que vales, chi è Guy First: l’artista che “suona le mani”

Chi è Guy First, l’artista che “suona le mani”: ha stupito tutti sia in Italia a Tu si que vales che a Britain’s Got Talent col suo talento.

Guy First (alias State of The Fart) è un artista israeliano noto al pubblico italiano per aver ottenuto un grande successo grazie alla sua performance al talent show di Canale 5, Tu si que vales. In precedenza ha partecipato a Britain’s Got Talent.

Prima della sua audizione al talent britannico, ha rivelato di essere andato in Gran Bretagna perché “questo è un pubblico internazionale – voglio diventare internazionale”. In entrambi i talent, ha stupito davvero tutti.

Cosa sapere sull’artista Guy First e il suo strano talento

Nella sua audizione alla trasmissione Britain’s Got Talent, ha unito le mani e ha fatto rumori sonori, interpretando “Ghostbusters” di Ray Parker Jr. e “Eye of the Tiger” di Survivor, scuotendo la testa e facendo espressioni facciali mentre lo faceva. I giudici lo hanno ritenuto “così stupido ma così divertente”, sottolineando come “la parte preferita è stata la tua faccia”.

Nella semifinale, ha eseguito “Toxic” di Britney Spears, con uno sfondo verde e “ballerini” che indossano maschere tossiche. Ha poi continuato a esibirsi in “We Will Rock You” dei Queen. Le sue performance hanno stupito il pubblico britannico e riproposte anche in Italia hanno avuto un eguale successo. I giudici e il pubblico di Tu si que vales sono rimasti davvero a bocca aperta.