Un ragazzo caduto dal tetto è morto a seguito di gravissime lesioni riscontrate alla testa. Da quanto risulta sarebbe uscito per fumare una sigaretta.

Un tragico incidente è avvenuto domenica 10 maggio a Milano, con un giovane caduto dal tetto di un garage nel centro del capoluogo lombardo. Il fatto ha avuto luogo in via Zuretti, in zona Centrale.

Purtroppo la vittima è morta. Aveva solamente 21 anni ed era originario dello Sri Lanka, nel pomeriggio. All’arrivo dei soccorritori, il ragazzo era svenuto ed aveva delle ferite molto gravi che lo hanno portato alla morte poco dopo. La corsa in ospedale si è rivelata inutile, con il decesso sopraggiunto appena dopo l’arrivo nella struttura sanitaria. Gli stessi medici hanno avvertito la polizia a causa delle lesioni alla testa riscontrate al 21enne. Gli agenti hanno sottoposto ad interrogatorio i tanti coinquilini del giovane morto, ben undici persone. Alla fine la ricostruzione delle forze dell’ordine è apparsa chiara, dopo avere raccolto tutte le testimonianze.

Caduto dal tetto, il pm dispone l’autopsia

Il giovane è uscito all’esterno, salendo sul tetto del box per fumare una sigaretta intorno alle ore 16:00. Per motivi non ancora accertati è però caduto, compiendo un volo di 3 metri che alla fine è risultato fatale. Possibile che la causa di questa incidente possa risiedere in un malore improvviso. A questo scopo il pubblico ministero di turno ha disposto lo svolgimento di un esame autoptico che dovrebbe fornire dei chiarimenti definitivi sotto tale aspetto.

