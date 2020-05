Vastissima operazione delle Fiamme Gialle che ha stroncato un giro di mafia con sequestro di attività e quasi cento arresti in tutta Italia.

La Guardia di Finanza ha compiuto un blitz ai danni di due famiglie mafiose a Palermo. Diversi sequestri hanno avuto luogo nelle scorse ore ai danni dei clan dell’Arenella e dell’Acquasanta, con svariate attività di facciata colpite in alcune regioni d’Italia e che garantiva ai malavitosi degli ingenti introiti.

In totale ci sono 91 arresti tra capi mafiosi, esecutori, gente dedita all’estorsione e semplici prestanomi accondiscendenti. Tra quest’ultimi spicca anche un ex concorrente della decima edizione del ‘Grande Fratello’. Si tratta del 39enne Daniele Santoianni. Le accuse a carico dei soggetti coinvolti sono diverse e riguardano il riciclo di denaro sporco, spaccio di sostanze stupefacenti, controllo di gioco d’azzardo, vendita non conforme alle regole di beni di lusso (nello specifico orologi). Tra i fermati figurerebbe anche un commercialista di Milano, complice della potente famiglia dei Fontana, capace di radicarsi al Nord.

Mafia sequestro, vastissima operazione delle Fiamme Gialle

I sequestri sono avvenuti in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania. Coinvolti 500 finanzieri con anche alcune unità cinofile per scovare armi, denaro e droga, ed un mezzo aereo. Per quanto riguarda l’ex gieffino Santoianni, quest’ultimo è ora sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di avere fatto da prestanome di una società di commercializzazione del caffè tra Palermo e Milano. Ci sono tracce evidenti di infiltrazioni mafiose anche in alcuni lavori ai Cantieri navali di Palermo oltre che nel gestire scommesse online e sale slot ed il mercato ortofrutticoli. Poi ci sono affari legati allo spaccio di droga e di estorsione ai danni di molti commercianti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche 15 milioni di euro.

Tutto era capeggiato da tre fratelli già noti alle autorità

A capo di tutto c’era il boss Gaetano Fontana, uscito di galera per decorrenza dei termini nel 2013, poi arrestato di nuovo e scarcerato ancora nel 2017. In manette anche i fratelli Giovanni ed Angelo, con alle spalle diversi precedenti penali. È venuto fuori anche un radicato controllo di svariate attività commerciali, tra supermercati, macellerie, mercati e molto altro, oltre a metodi di violenza anche estrema per sottoporre alla propria volontà chi si opponeva. Inoltre l’organizzazione mafiosa in questione era riuscita anche a sfruttare la crisi legata alla epidemia in corso per avere facilmente la meglio sulle loro vittime ed imporre i propri prodotti.