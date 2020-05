Un festino vietato con partecipanti tutti giovanissimi viene interrotto dalla visita provvidenziale di alcuni agenti di polizia.

Un festino vietato messo su in piena quarantena nonostante l’allentamento delle restrizioni intraprese con la Fase 2 ha portato ad un ricovero urgente di una dei partecipanti. Ed ovviamente sono arrivate anche denunce come se piovesse, per infrazione del decreto del Governo riguardo al divieto di creare assembramenti.

LEGGI ANCHE –> Fedez Codacons | scontro e denunce per una campagna fondi

Purtroppo alcune persone non capiscono che certi comportamenti mettono in grave pericolo non solo loro stessi ma anche i loro cari e tanti altri. Il festino vietato ha riguardato un gruppo di individui tutti originari dell’Ecuador. Il party illegale ha visto la presenza massiccia di alcolici, il cui consumo indiscriminato ha mandato ko una adolescente. La giovanissima è finita in ospedale totalmente priva di sensi, ricevendo soccorso da parte della Polizia di Stato. In totale ci sono almeno altri dieci partecipanti. Il tutto ha avuto luogo al quartiere Arco di Travertino, a Roma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Rientro a scuola dopo il Coronavirus: ecco le tre opzioni

Festino vietato, una adolescente scappata di casa per partecipare finisce in ospedale

Ad accorgersi di cosa stava accadendo alcuni residenti del posto, infastiditi dalle urla e dagli schiamazzi. Questo ha portato alcuni di loro a denunciare il tutto alle forze dell’ordine. A seguito di una telefonata al 112 sono perciò arrivate due pattuglie di poliziotti. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento teatro della festa vietata, imbattendosi in tutti i giovani che avevano in maniera ridicola provato a nascondersi. La giovane svenuta era in un letto. La sua famiglia ha ricevuto comunicazione di quanto accaduto. La giovane era scomparsa di casa senza avvisare nessuno tra genitori ed altri parenti stretti.

LEGGI ANCHE –> Silvia Romano | “Conversione all’Islam una mia scelta | nessun matrimonio”