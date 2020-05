Amedeo Grieco: chi è il comico foggiano, curiosità, moglie e figli

Carriera, curiosità e vita privata di Amedeo Grieco, chi è il noto e amatissimo comico foggiano: carriera e vita privata, curiosità, moglie e figli.

Il comico Amedeo Grieco nasce a Foggia il 20 agosto 1983: giovanissimo, fonda con il suo amico d’infanzia Pio D’Antini il duo comico “Pio e Amedeo“. I due iniziano a esibirsi in giro per i villaggi vacanze, quindi sulle televisioni locali.

L’esordio televisivo su Telefoggia nel 2004, in una trasmissione chiamata Occhio di Bue. La coppia ottiene poi un programma dal titolo U’ tub su Telenorba. Memorabile la loro imitazione di Riccardo Scamarcio e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Carriera e vita privata di Amedeo Grieco

La coppia comica partecipa poi a una trasmissione Rai, Stiamo tutti bene, e successivamente a Base Luna. Arriva poi la grande opportunità a Zelig, storico programma comico di Mediaset, quindi Le Iene dove saranno gli Ultras dei Vip. Le loro irruzioni nella vita privata dei personaggi famosi li rendono popolarissimi. Sbarcano anche sul grande schermo col film Amici come Noi, a cui segue il cinepanettone Ma tu di che segno 6?. In televisione tornano poi per tre anni consecutivi con Emigratis.

Successivamente, sono ospiti di importanti trasmissioni come Amici di Maria De Filippi e salgono sul palco dell’Ariston, come ospiti del festival di Sanremo. Amedeo Grieco è felicemente sposato con Maria Finizio e padre dei piccoli Federico e Lucia. Ha un fratello minore, Gabriele, classe 1995 e affetto da disabilità: il giovane è apparso in una puntata di C’è posta per te. I due fratelli condividono una grande passione per il Foggia.