Le ultime Coronavirus news riferiscono di tanti eventi e celebrazioni che rischiano di non avere luogo a causa della propagazione del virus.

Matrimoni, compleanni, funerali e servizi ecclesiastici britannici potrebbero essere messi da parte fino al 2021 a causa dei timori legati al Coronavirus ed alla possibilità che la malattia potrebbe continuare a diffondersi, anche a frequenza elevata. È l’allarme lanciato da alcuni scienziati, stando alle news provenienti dal Regno Unito.

LEGGI ANCHE –> Uomo morto da un mese | la compagna brucia il corpo sul balcone

Prendere parte a grandi eventi al chiuso rischia di veicolare il triplo del tasso medio di infezione, specialmente in luoghi scarsamente ventilati, secondo una ricerca condotta dall’epidemiologo Adam Kucharski. Quest’ultimo ritiene che il Regno Unito potrebbe affrontare un secondo picco se il lockdown venisse revocato troppo rapidamente, con Boris Johnson che annuncia la sua “road map” per allentare le restrizioni nel breve periodo. Al contempo il dottor Mike Lonergan, autore senior di uno studio della Divisione di medicina molecolare e clinica presso l’Università di Dundee, teme che la Gran Bretagna non sarà in grado di tornare alla “normalità” fino a quando non verrà trovato un vaccino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus news, matrimoni ed altre celebrazioni aumentano il rischio di contagio

Il dott. Kucharski, professore associato presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha dichiarato al Sunday Times: “Non appena le misure saranno allentate, rischiamo di tornare da dove siamo partiti, affrontando una nuova crescita esponenziale del contagio”. Dove si verificano questi eventi di grande diffusione? Sopratutto nel corso di riunioni di famiglia e pranzi, matrimoni e feste. Tutte queste cose che socialmente vogliamo che accadano. Il dott. Kucharski ha suggerito al governo che le restrizioni sociali dovrebbero restare in vigore fino al prossimo anno, mettendo in dubbio anche le tradizionali celebrazioni natalizie.

LEGGI ANCHE –> Vaccino Coronavirus | azienda italiana annuncia | “Il nostro prototipo funziona”

La Gran Bretagna manterrà le restrizioni fino a giugno pur riaprendo gradualmente

Nel frattempo vanno avanti gli studi sull’ottenimento di un potenziale vaccino. Tuttavia potrebbero volerci mesi, con la situazione che pare destinata ad avere sviluppi concreti solamente a 2021 inoltrato, prima che qualsiasi rimedio sia pronto per la distribuzione di massa. Gli esperti sono tutti d’accordo nel ritenere il distanziamento sociale fondamentale. È grazie ad esso se il mondo intero è riuscito a mantenere bassa la diffusione. Il primo ministro inglese Boris Johnson, che ha combattuto il virus il mese scorso riuscendo poi a guarire, ha dichiarato domenica 3 maggio che il Paese ha superato il picco, ma che è ancora troppo presto per allentare le misure di blocco, che probabilmente rimarranno fino a giugno.

LEGGI ANCHE –> Vaccino | Trump | “Possiamo farcela entro fine 2020”

“Gli ambienti esterni sono più sicuri”

Il Regno Unito dovrebbe procedere per la riapertura graduale delle scuole, mentre alle imprese e ai sindacati sono state inviate linee guida su come rendere i luoghi di lavoro sicuri per il personale di ritorno. Il Primo Ministro ha anche affermato che il governo sta esaminando provvedimenti che limitano gli orari di apertura dei supermercati. Mentre alcuni eventi sportivi locali potrebbero tornare, purché gli spettatori possano stare all’aria aperta e rispettando le misure richieste. Il vice direttore medico Jenny Harries ha dichiarato: “Gli ambienti esterni sono più sicuri. Ma se vai con un sacco di amici e ti siedi in un pub, allora no”. Circa 28.446 persone sono morte con Coronavirus nel Regno Unito. Le vittime di domenica 3 maggio sono 315 ed i casi totali confermati ammontano a 186.599.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus news | gli Usa | “Creato a Wuhan | la Cina ha insabbiato”