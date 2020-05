Vaccino Coronavirus | azienda italiana annuncia | “Il nostro prototipo funziona”

La Tarkis di Pomezia fornisce un annuncio molto importante sugli studi relativi alla realizzazione di un vaccino anti Coronavirus. “Ottenuto grande risultato”.

Un prototipo di vaccino contro il Coronavirus ha presentato dei risultati molto incoraggianti. Lo fa sapere Luigi Aurisicchio, amministratore delegato di Takis, una azienda biotech di Pomezia che sta agendo in sinergia con altri gruppi di ricerca belgi e tedeschi nel tentativo di trovare una soluzione definitiva in grado di debellare il Covid-19.

Il prototipo in questione “ha neutralizzato

il virus nelle cellule umane”. I risultati dei test su cavie di laboratorio fanno dunque ben sperare. I topi hanno sviluppato degli anticorpi su stimolazione del vaccino anti Coronavirus messo a punto dalla Takis. E questo è indubbiamente un passo significativo compiuto. Aurisicchio spiega che i test sono avvenuti allo ‘Spallanzani’ di Roma, i cui esperti pure hanno messo a disposizione il proprio know how. Proprio allo ‘Spallanzani’ era avvenuto il processo che aveva permesso a tre ricercatrici italiane di isolare il virus. Per quanto riguarda la sperimentazione sull’uomo, i test sono previsti comunque subito dopo l’estate.

Vaccino Coronavirus, la Takis: “Lavoriamo per dare una cura a tutti”

Restano infatti altri studi da fare ed altri punti da osservare ulteriormente. La Takis, sempre per bocca del proprio ad Aurisicchio, afferma: “Per quanto ne sappiamo, siamo i primi al mondo in grado di avere dimostrato come il Coronavirus possa essere neutralizzato da un vaccino. Ci aspettiamo che lo stesso risultato possa avvenire anche sull’uomo. Stiamo collaborando con la statunitense LineaRx per altre soluzioni. E puntiamo a dare lustro all’Italia, con l’ottenimento di un vaccino da mettere a disposizione poi di tutti. Per questo ci serve però il sostegno di istituzioni e di partner importanti, in grado di fare accelerare il processo. Non è una gara tra nazioni, tutto il mondo deve lavorare insieme per raggiungere il traguardo”.

