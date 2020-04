Luigi Favoloso: “Ho denunciato Nina Moric per diffamazione” – VIDEO

“Ho denunciato Nina Moric per diffamazione”, l’ex gieffino Luigi Favoloso replica alle accuse di maltrattamenti e stalking da parte della sua ex.

L’ex gieffino Luigi Favoloso, al centro di un controverso caso di scomparsa, ha replicato alle accuse di Nina Moric, con cui ha avuto una relazione. Il giovane imprenditore sarebbe indagato per maltrattamenti e stalking.

Ospite a “Live – Non è la d’Urso” ha respinto le accuse e afferma: “Anche Nina è nel registro degli indagati, perché io l’ho denunciata per diffamazione”. Dunque, tra i due la relazione non solo è finita male, ma sta avendo anche degli strascichi legali di non poco conto.

Nina Moric, denunciato Luigi Favoloso: una storia finita male

Denunciando di aver subito violenza dal fidanzato, la showgirl aveva anche spiegato sulle Instagram Stories: “L’uomo non ha il diritto di alzare le mani sulla donna per nessun motivo”. La storia tra i due è stata controversa e come noto culminò con la sparizione, a fine dicembre 2019, di Luigi Favoloso. Le ricerche culminarono in Svizzera: si apprese che l’imprenditore si era allontanato volontariamente.

Dopo la fine della relazione con Nina Moric, peraltro, pare che l’imprenditore si sia legato sentimentalmente a Elena Morali, la quale ha nel frattempo lasciato il comico Scintilla. Ci sarebbe tra i due un feeling inatteso ed Elena Morali avrebbe anche chiuso con Daniele Di Lorenzo, colui col quale avrebbe tradito il comico con cui stava insieme.