Nina Moric single: l’ex Luigi Favoloso ha una nuova fiamma?

L’ex fidanzato di Nina Moric Luigi Favoloso avrebbe una nuova fiamma, mentre la showgirl è rimasta single: feeling con Elena Morali?

Sembra oramai irreversibilmente conclusa la relazione tra Nina Moric, oggi ospite di ‘Vieni da me’, e il suo ex fidanzato Luigi Favoloso. Una serie di episodi hanno contraddistinto la loro rottura, con scambi di accuse reciproci.

Una delle ultime apparizioni televisive della showgirl di origine croata risale a una puntata di qualche settimana fa della trasmissione ‘Live Non è la D’Urso’.

Luigi Favoloso: dopo Nina Moric, c’è Elena Morali?

Ma cosa è successo dopo quell’apparizione? Dal punto di vista sentimentale, per Nina Moric non sembra essere cambiato nulla, mentre stando al gossip Luigi Favoloso potrebbe avere una nuova fiamma. Anche stavolta si tratta di un personaggio che arriva dal mondo dello spettacolo. Sembra infatti che il giovane imprenditore sia sentimentalmente legato a Elena Morali, la quale ha nel frattempo lasciato il comico Scintilla.

I due sono stati sorpresi insieme e continuano a frequentarsi come mostrano le storie su Instagram. Addirittura si sarebbero fatti lo stesso tatuaggio sul polso e Luigi Favoloso avrebbe tirato fuori il suo lato romantico. Scrive infatti su Instagram: “Io lo so, tu lo sai, ci sono tramonti che non tramontano mai”. A quanto pare, ci sarebbe tra i due un feeling inatteso ed Elena Morali avrebbe anche chiuso con Daniele Di Lorenzo, colui col quale avrebbe tradito Scintilla.