Il Volo: dove è nato Gianluca Ginoble e quando e come ha conosciuto la sua fidanzata.

La programmazione televisiva di questa sera, 14 aprile 2020, vede il ritorno in televisione de Il Volo, con il loro concerto evento all’Arena di Verona. Un appuntamento molto interessante che sicuramente attirerà l’attenzione di moltissime persone bloccate a casa per via dell’emergenza Coronavirus. Il trio di tenori de Il Volo, ha moltissimi fan in tutto il mondo. Ma se c’è un membro del gruppo che viene universalmente riconosciuto come “il bello” è proprio Gianluca Ginoble. Su di lui sappiamo moltissime cose, ma per arrivare preparati al concerto di questa sera, meglio ripassare qualche curiosità su di lui come dove è nato, chi è la sua fidanzata e dove si sono conosciuti. Va premesso che Gianluca, come anche Ignazio e Piero, è molto riservato in merito alla sua vita privata. Infatti sulla sua fidanzata sappiamo molto poco e, anche sui social, non appare mai.

Dove è nato Gianluca Ginoble de Il Volo?

Gianluca Ginoble, 11 febbraio 1995, ha visto stravolgersi la sua vita quando, come concorrente ad un programma di Antonella Clerici, ha conosciuti i suoi futuri due compagni di avventura, Ignazio e Piero. I tre hanno creato il Il Volo e il successo è esploso. Se vi state chiedendo però quali sono le origini e dove è nato Gianluca Ginoble, sappiate che è un abruzzese DOC. Nasce e cresce con mamma, papà e fratello Ernesto, in un paesino chiamato Montepagano a Roseto degli Abruzzi. Si tratta di un comune in provincia di Teramo in Abruzzo ed è anche una località balneare insignita della Bandiera Blu.

Chi è e dove ha conosciuto la sua fidanzata?

Per quanto riguarda la vita privata di Gianluca Ginoble, sappiamo che ha una fidanzata, ma tiene sempre molto privata la sua vita personale e sulla sua dolce metà sappiamo poco. Il nome della fidanzata di Gianluca Ginoble è Francesca e sappiamo, da un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, che anche lei è abruzzese. Molto probabilmente i due si sono conosciuti proprio a casa loro. Magari ad una festa, o con amici in comune, ma su di lei non sappiamo niente di più. La riservatezza è talmente forte che per quanto ne sappiamo, a oggi, la loro storia d’amore potrebbe essere già finita.

A dircelo dovrebbe essere lui, ma dal suo profilo Instagram ultimamente vediamo solo il tenore a casa in quarantena come tutti. Ma del resto, anche prima di questo periodo, le foto con la fidanzata non sono mai apparse.