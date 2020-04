Giorgia e Alex Baroni: la storia della relazione tra i due cantanti

I due cantanti Giorgia e Alex Baroni, la storia della loro relazione: la separazione e la morte del cantante, i ricordi dell’artista romana.

Quattro anni insieme, ma soprattutto un rapporto che andò oltre la loro relazione e un lutto che la cantante Giorgia non è mai riuscita a scrollarsi di dosso. Parliamo della relazione tra lei e Alex Baroni, il cantautore morto la mattina del 13 aprile 2002, dopo 25 giorni di agonia.

Nel pomeriggio del 19 marzo, il cantautore stava percorrendo in moto la circonvallazione Clodia, quando venne travolto da un’automobile che compiva un’inversione di marcia in un punto vietato.

I due si erano lasciati da qualche mese, quando avvenne il drammatico incidente che costò la vita ad Alex Baroni. La nota artista romana ha dedicato al suo ex compagno le canzoni “Gocce di memoria”, “Marzo” e “Per sempre”. In un’intervista a ‘Vanity Fair’ la cantante aveva sottolineato: “Il 2002 ha cambiato tutto. Il mio modo di essere, di pensare: tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo”.

In un’altra intervista, Giorgia ha ricordato: “La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia. La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio sul telefono al quale non avevo risposto. Questo messaggio l’ho conservato per molto tempo, poi mi si è cancellato… credo sia stato un segno”. Un anno fa, al settimanale ‘Grazia’, ancora un ricordo straziante: “Avevo perso la voglia di vivere, ero devastata e pensavo concretamente di morire, talmente grande fu la sofferenza”.