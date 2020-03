Giorgia, l’omaggio commovente alla mamma di Alex Baroni

Dal suo profilo Instagram Giorgia ha rivolto parole di affetto e stima nei confronti della madre di Alex Baroni, morta a causa del Coronavirus.

“Ciao Marina voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata Marina Baroni”. Con queste parole Giorgia, cantante romana che non ha bisogno di presentazioni, ha voluto omaggiare su Instagram Marina Marcelletti.

Leggi anche –> Giorgia, chi è: età, carriera, fidanzato, successi e vita privata della cantante

L'”adorato figlio” in questione è infatti Alex Baroni, morto prematuramente nel 2002 dopo un incidente in moto, di cui Giorgia è stata la fidanzata per quattro indimenticabili anni.

Leggi anche –> Alex Baroni, morta la mamma del cantante di Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Giorgia ricorda Marina Marcelletti

Marina Marcelletti è morta dopo aver contratto il Coronavirus e Giorgia ha voluto renderle omaggio con un affettuoso post su Instagram. Post che ha sucsitato in poco tempo una valanga di commenti, like e condivisioni da parte di tanti colleghi e amici di Giorgia e di Alex, alcuni dei quali hanno evidentemente avuto modo di conoscere anche Marina Marcelletti, e si sono uniti nel dolore. Da Paola Turci a Paola Iezzi, passando per Ermal Meta, Marianne Mirage e Tiziano Ferro, che ha scritto “Che tesoro di donna” con due cuori…

Leggi anche –> Giorgia, la cantautrice rivela: “Con Alex Baroni avrei voluto morire anche io”

Leggi anche –> Alex Baroni: carriera e vita privata del cantautore scomparso nel 2002

EDS