Boris Johnson in terapia intensiva: peggiorate le sue condizioni nelle ultime ore

Boris Johnson in terapia intensiva: peggiorate le sue condizioni nelle ultime ore.

Nonostante in tutta la giornata fossero stati mandati messaggi rassicuranti sulle sue condizioni di salute, il premier britannico Boris Johnson è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni dovute al contagio da Coronavirus infatti si sono aggravate nelle ultime ore. Lo riportano in questi minuti diversi media inglesi.