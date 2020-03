Covid 19 Italia | l’ISS | “Necessari diversi mesi | le misure vanno prolungate”

Per l’Istituto Superiore di Sanità la situazione Covid 19 Italia necessiterà di diverso tempo prima di potere essere superata. “Ecco quanto, dovremo fare così”.

Silvio Brusaferro, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, parla dei contagi da Covid 19 Italia. “Dallo scorso 19 marzo stiamo osservando una lieve attenuazione nei casi segnalati. Osserviamo tutto quanto con grande attenzione”, riferisce la massima autorità dell’ISS in conferenza stampa.

“Questo però non ci deve far stare rilassati, assolutamente vanno mantenute le attuali misure di distanziamento sociale, anche se i contagi caleranno. Bisogna continuare su questa strada”. A chi gli chiede se il picco sia giunto, Brusaferro risponde: “No. Non c’è ancora, non lo abbiamo né toccato né superato. Segnali di un rallentamento ci fanno capire che siamo comunque vicini e la leggera flessione è un indice comunque positivo del fatto che le iniziative prese stanno sortendo il loro effetto”. Il rallentamento dei contagi per Brusaferro indica che comunque il picco è prossimo a manifestarsi.

Covid 19 Italia, l’ISS: “Il picco è vicino”

Stessa costa affermata anche da Ranieri Guerra, membro italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quest’ultimo, il picco di contagi da Covid 19 Italia avverrà tra questo weekend e l’inizio della prossima settimana. Brusaferro ha quindi sottolineato che “non abbiamo raggiunto il picco, non lo abbiamo superato. Abbiamo segnali di rallentamento che ci fanno presumere di essere vicini: i segnali sono positivi, vuol dire che le misure adottate stanno facendo i loro effetti, i contagi stanno rallentando, e ci aspettiamo che potremmo arrivare al picco in questi giorni”.

“Servirà diverso tempo”

Poi la brutta notizia che però ormai tutti conoscono. “Questa emergenza sanitaria troverà soluzione non certo domani o fra due settimane. Immaginiamo diversi mesi in cui, con curve di contagio anche più basse, dovremo comunque prestare attenzione ed usare cautela, allo scopo di non far aumentare di nuovo i contagi”. E Franco Locatelli, che dell’ISS è presidente, ribadisce: “Anche in famiglia va tenuto il metro minimo di distanza tra persone. Questo tutela soprattutto i soggetti più fragili come gli anziani ed i malati. Stando ai dati attuali, io personalmente ritengo inevitabile il dover prolungare le misure vigenti”.

