Coronavirus Italia | medici e materiale sanitario in arrivo dalla Cina

Da Pechino giungono nel nostro Paese personale e macchinari per contrastare l’emergenza sanitaria Coronavirus Italia, i dettagli

L’Italia è in piena emergenza Coronavirus e sta cercando di debellare la diffusione del Covid-19 in maniera più decisa rispetto ad altri Paesi. E con misure che sono ormai in corso d’essere da quasi tre settimane.

Il Governo Conte si è mosso anche in anticipo rispetto ad altre nazioni che pure ora stanno fronteggiando la crisi sanitaria legata al proliferare del Coronavirus e che in un primo momento avevano sottovalutato la situazione, come Stati Uniti, Spagna e Gran Bretagna. Il nostro Paese ha stretto rapporti sempre più stretti con la Cina intanto. Proprio lì il Covid-19 è sorto e si è esteso a macchia d’olio a partire dallo scorso mese di dicembre, finendo con il toccare il mondo intero su tutti e cinque i continenti nel giro di appena tre mesi.

Coronavirus Italia, da Pechino stanno per giungere accessori e strumentazioni indispensabili

Da Pechino sono in arrivo altri medici che cercheranno di aiutare il nostro personale sanitario. Con loro sbarcheranno dalla provincia del Fujiana anche alcuni esperti scientifici, oltre a 8 tonnellate di forniture mediche che la Cina ha donato all’Italia. Si tratta nel dettaglio di 30 ventilatori polmonari, 20 set di monitor sanitari, 3mila tute protettive, 300mila mascherine più altre 20mila del tipo N95 e di 3mila schermi facciali. Il decollo ha avuto luogo alle ore 11:10 ora locale,le 04:10 in Italia. L’atterraggio è previsto a Milano per le 16:45 di oggi.

