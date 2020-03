Linda Lusardi in lotta tra la vita e la morte, l’attrice colpita da Coronavirus

Linda Lusardi, 61 anni, sta combattendo contro il Coronavirus attaccata a un respiratore in un letto d’ospedale.

Linda Lusardi sta lottando contro il Coronavirus in ospedale, attaccata a un respiratore e a una flebo. Il marito dell’attrice ed ex modella, Sam Kane, 51 anni, sua anima gemella da due decenni, ha detto che è stata “a un passo dalla morte” a causa della letale infezione. E purtroppo non c’è stata finora una svolta positiva. Ma i fan di continuano a inviare messaggi di solidarietà, ottimismo e speranza.

La battaglia di Linda Lusardi e della sua famiglia contro il Coronavirus

“Nessun vero cambiamento in Linda oggi, temo. È stata stazionaria dalla scorsa notte” scrive il marito della 61enne affascinante attrice. “Ancora attaccata all’ossigeno e a una flebo, purtroppo. Mangia e beve regolarmente… Mandatele i vostri pensieri, il vostro amore, le vostre preghiere e la vostra positività. Ha bisogno di tutto l’aiuto che può ottenere in questo momento”.

Sia Linda che Sam sono risultati positivi al Coronavirus. Lui è stato mandato a casa dall’ospedale per continuare le cure autonomamente dopo la diagnosi. Lei ha invece annunciato che si sarebbe “trattenuta” in ospedale, ringraziando imedici e il personale ospedaliero per il loro prezioso aiuto: “Entrambi siamo risultati positivi con il virus. Ho ancora molta strada da fare ma andrò avanti. Lo staff sanitario è stato fantastico, è così spaventoso per loro che sono in prima linea. La loro gentilezza continua a farmi piangere. Amate tutti voi e restate al sicuro”. La coppia ha due figli, Lucy Anne, 24 anni, e Jack, 21 anni, che non vedono l’ora di riabbracciare la loro mamma.

