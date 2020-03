Eros Ramazzotti, “la nuova fiamma è l’ex di Carlo Conti” – VIDEO

Ci sarebbe Roberta Morise, showgirl Rai, nella vita sentimentale di Eros Ramazzotti, “la nuova fiamma è l’ex di Carlo Conti”, secondo Oggi.

Il cantante Eros Ramazzotti avrebbe ritrovato l’amore: la sua nuova fiamma – in base a quanto scrive il settimanale ‘Oggi – è la showgirl Roberta Morise, nota per essere stata l’ex di Carlo Conti.

Classe 1986, è stato proprio Carlo Conti a far esordire la mora calabrese in televisione, nel programma del 2004 ‘I raccomandati’. Negli anni ha condotto diverse trasmissioni in Rai, tra le quali ‘Easy driver’.

Nell’autunno 2018 inizia a condurre il programma di Rai2, I fatti vostri, assieme a Giancarlo Magalli. Qualche tempo fa, la showgirl aveva confessato in un’intervista di avere gravi problemi alla vita: “Le conseguenze possono essere gravissime, dalla formazione di veri e propri fori, pericolosissimi per i cristallini, all’emergere del glaucoma, che induce alla cecità”.