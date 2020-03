Attilio Fontana, per contrastare l’emergenza sanitaria Coronavirus Lombardia, ha emesso un provvedimento che riguarda i supermercati.

Prima di entrare in uno qualsiasi di uno dei tanti supermercati dislocati sul territorio della Regione Lombardia, sarà un obbligo sottoporsi a misurazione della temperatura corporea.

È solo uno dei provvedimenti che il governatore Attilio Fontana ha deciso di intraprendere per cercare di ostacolare l’epidemia di Coronavirus, che tanti contagiati e tante vittime sta facendo da oltre un mese. La misurazione della febbre prima di entrare al supermercato rientra nello specifico nel novero di quanto deciso nell’ordinanza che lo stesso Fontana ha emesso nella serata di sabato 21 marzo. Qualora la misura raggiunga o superi i 37,5° sarà tassativamente vietato l’ingresso.

Coronavirus Lombardia, niente ingresso se si ha la febbre

Ed a restare aperti in Lombardia per via del Coronavirus saranno ora solo i supermercati, le farmacie e le edicole. Tra l’altro anche per quest’ultimi due tipi di esercizi sarà possibile richiedere ai clienti la misurazione della febbre. Infine un altro importante provvedimento intrapreso, questa volta dal Governo in prima persona e su scala nazionale, riguarda la sospensione di tutti i giochi a premio direttamente riconducibili al Ministero del Tesoro ed ai Monopoli di Stato.

