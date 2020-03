Regno Unito in quarantena per il Coronavirus: Johnson si è deciso

Regno Unito in quarantena per il Coronavirus: anche Boris Johnson si è deciso. Tutto chiuso anche nel Paese di Sua Maestà.

Nonostante l’iniziale cinica indifferenza, alla fine anche Boris Johnson, il premier del Regno Unito, è dovuto capitolare davanti all’emergenza Coronavirus. Anche il governo inglese ha deciso per la quarantena e la chiusura dei locali pubblici. I cittadini sono stati invitati a restare a casa. Potrebbe però essere troppo tardi per evitare il collasso del sistema sanitario britannico.

Regno Unito in quarantena per il Coronavirus: Londra deserta

“State a casa” è diventato lo slogan del governo britannico rivolto ai cittadini per contenere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus. Anche nel Regno Unito sono arrivate le misure restrittive adottate in tutta Europa. Hanno chiuso pub, bar, ristoranti, scuole e locali pubblici. Boris Johnson alla fine si è convinto ad ascoltare gli esperti: “Proteggi l’Nhs“, il servizio sanitario britannico, “salva le vite degli altri“.

La necessità di evitare gli assembramenti e il distanziamento sociale sono diventate le regole fondamentali anche nel Regno Unito. Così il premier Boris Johnson è stato costretto ad adottare misure restrittive anche nel suo Paese, “contro questa malattia che sconfiggeremo, ne sono certo. Ma tutti, tutti dobbiamo dare il nostro contributo”. Forse ha visto le immagini drammatiche provenienti dall’Italia, con gli ospedali al collasso e la lunga processione di bare verso i cimiteri.

Londra oggi non sembra più la stessa con le sue grandi piazze e le vie svuotate. Ancora però si vedono persone al parco. Non veri e propri assembramenti, ma piccoli gruppi di persone ancora sì. Esattamente come è successo all’inizio dell’epidemia in Italia e negli altri Paesi europei.

Dalla sera di venerdì 20 marzo, Johnson ha imposto la chiusura immediata di tutti i pub, ristoranti, club, discoteche, palestre, centri di scommesse, centri di massaggi, cinema, teatri, piscine e casinò. Non solo nella capitale Londra ma in tutto il Regno Unito. Restano aperti supermercati, negozi e farmacie. Invece il trasporto pubblico, pur con qualche riduzione, “non verrà toccato mai”, ha assicurato Johnson.

Nonostante le limitazioni simili a quelle introdotte negli altri Paesi europei, il governo britannico non ha introdotto al momento restrizioni sui movimenti. Il premier britannico, tuttavia, ha invitato i propri cittadini a “limitare al massimo i contatti sociali“.

#StayhomeSaveLive, “rimanete a casa e salvate vite”, è lo slogan lanciato da Boris Johnson anche su Twitter.

