Meteo weekend 14-15 marzo: in arrivo pioggia e neve al Centro-Nord. La situazione e le previsioni.

Al Nord Italia è arrivata la perturbazione proveniente dall’Atlantico, già annunciata nei giorni scorsi, che sta portando pioggia in pianura e neve sulle Alpi. Ecco la situazione sull’Italia e le previsioni in dettaglio.

Meteo weekend 14-15 marzo: pioggia e neve

L’attesa perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l’Italia, in particolare il Nord, dove sta portando piogge e anche qualche acquazzone sulle zone di pianura e sulle città. Mentre sulle Alpi è tornata la neve. Al Centro Italia, invece, il tempo è per lo più nuvoloso, mentre al Sud ancora c’è il sole o cieli velati e poco nuvolosi, con temperature superiori ai 20°.

Il maltempo ha iniziato a manifestarsi sulle regioni di Nord-Ovest per poi spostarsi verso quelle di Nord-Est. Il tempo è quasi ovunque nuvoloso con precipitazioni al Nord, con schiarite attese nelle prossime ore sulle regioni occidentali.

Piove in pianura, nelle valli e nelle città come Torino, Milano, Lecco e Monza, come segnala 3bmeteo.com. Nevica, invece, dai 900-1.000 metri sulle Alpi lombarde e sopra i 1.200 metri di quota sulle Prealpi. Tra le località interessate dalle nevicate ci sono Aprica, Bormio, Chiesa si Valmanenco e Ponte di Legno.

Sul resto d’Italia, il tempo è più stabile, ma con passaggio di nubi, in particolare al Centro, dove sono attese precipitazioni in serata sull’Appennino e le regioni adriatiche e quelle interne tirreniche. Più soleggiato o poco nuvoloso al Sud. In serata anche sulle regioni meridionali la nuvolosità aumenterà ed è attesa qualche pioggia locale in serata su alta Puglia, Molise, Basilicata e dorsale campana.

Le temperature sono in calo al Centro-Nord, mentre al Sud rimangono stabili, con valori superiori ai 20 gradi, in particolare su Calabria e Sicilia.

Nella giornata di domenica 15 marzo, il tempo sarà in graduale miglioramento al Nord mentre al Centro-Sud sarà più variabile con qualche residua instabilità.

Sulle pianure delle regioni settentrionali e sulle Prealpi le condizioni meteo saranno più stabili, ma per la presenza di nubi irregolari cieli non saranno ancora pienamente soleggiati. Mentre al Centro sarà nuvoloso al mattino con qualche pioggia residua sulle regioni adriatiche, più soleggiato sulle altre regioni. Al Sud sarà ancora presente qualche nuvolosità irregolare con possibili fenomeni locali tra la Puglia e l’alto Ionio, mentre altrove il tempo sarà più asciutto anche con qualche annuvolamento. Le temperature rimarranno stabili al Nord e al Centro, mentre scenderanno al Sud per il rinforzo dei venti.

