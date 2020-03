Weekend di pioggia in arrivo: le previsioni di 3bMeteo per il fine settimana di marzo.

Che tempo farà questo fine settimana dal 13 al 15 marzo 2020? In Italia stiamo vivendo una situazione piuttosto particolare per via dell’emergenza Coronavirus e l’appello che circola è quello di rimanere a casa. Restare a casa significa fermare prima e più rapidamente la diffusione del nCovid-19 e quindi tornare rapidamente alla normalità. Una cosa che tutti si augurano. Così, la notizia che forse questo weekend potrebbe piovere, non fa altro che rendere entusiasti tutti gli italiani che stanno rispettando il decreto di rimanere a casa. Vediamo che tempo farà questo weekend.

Che tempo farà nel fine settimana

Se questa settimana è iniziata all’insegna del maltempo soprattutto al nord, pare che il flusso di perturbazioni si sia fermato. Una pausa che permetterà, come riporta 3bMeteo, all’alta pressione sub tropicale di tornare sul Mediterraneo con un rialzo delle temperature e un bellissimo sole. Questo ovviamente porta con sé una maggiore stabilità e l’arrivo di temperature tipiche primaverili. Ma tutti si chiedono per quanto tempo questa ondata di bel tempo potrà durare. Pare che una allentamento delle belle condizioni meteo potrebbe arrivare in corrispondenza proprio del fine settimana in arrivo.

Pioverà? Le previsioni anche per la prossima settimana

Questo weekend potrebbe piovere? Pare di sì, ma in realtà crea il clima adatto per seguire le indicazioni del Governo: stare a casa e fermare l’emergenza Coronavirus. Se fuori pioverà potremo goderci ancora di più il relax del divano, la copertina e qualche bel film su Netflix. Infatti le previsioni parlano di una perturbazione legata ad un sistema depressionario sulla Scandinavia che potrebbe portare piogge al nord e sul centro Italia. Essendo una perturbazione di passaggio non si parla di una vera e propria ondata di maltempo. Si trasforma in nubi, piogge e deboli nevicate sull’arco alpino. Da domenica la situazione però dovrebbe tornare a stabilizzarsi ulteriormente con un aumento delle temperature, anche questa volta piuttosto temporaneo. Infatti guardando ai modelli meteo, pare che ci sarà una nuova perturbazione in arrivo dall’Inghilterra che porta ad un peggioramento delle condizioni meteo sull’Europa Occidentale e sull’Italia dove, a inizio settimana, potrebbe infatti piovere.

Anche laddove ci fosse il sole vogliamo però ricordarvi la raccomandazione del Governo e dell’Istituto Superiore di Sanità di rimanere a casa. Questo sforzo collettivo richiesto è fondamentale per bloccare e rallentare il contagio del Coronavirus nel nostro paese. Gli ospedali sono sotto stress per il numero crescente di pazienti ed è fondamentale dare il nostro contributo e rallentare la diffusione del virus. Così tutti potranno essere curati adeguatamente.