Coronavirus Italia | l’ISS sull’acqua del rubinetto | le raccomandazioni

L’emergenza Coronavirus Italia porta l’Istituto Superiore di Sanità a fornire delle raccomandazioni utili per quanto riguarda l’acqua del rubinetto di casa.

La situazione Coronavirus Italia ha portato il Governo Conte a proclamare l’istituzione della zona rossa per l’intero Paese. Provvedimento divenuto effettivo allo scoccare del 10 marzo 2020, e che si è reso necessario più in via cautelativa.

Infatti le tante persone che hanno disatteso le regole da seguire mostrando evidente irresponsabilità hanno fatto si che le autorità governative propendessero alla fine per tale disposizione. Colpa principalmente dei tanti che qualche giorno fa hanno preso d’assalto i treni per lasciare la Lombardia, sottoposta a chiusura in entrata ed in uscita. Spostarsi in altri posti d’Italia ha soltanto peggiorato la situazione. In tal modo infatti è aumentato il rischio di contagio pure in altre parti della nazione. Altro che stare chiusi in casa per due settimane: cosa che, se veramente osservata, contribuirebbe a rallentare la diffusione del Covid-19. Adesso si è resa necessaria questa misura drastica.