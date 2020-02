I ristoranti dove si mangiano solo dolci: ecco i Dessert Restaurant

Una cena che inizia col dolce e che finisce col dolce? Non siamo impazziti, è la nuova frontiera dei Dessert Restaurant.

Amanti dei dolci e dei dessert drizzate le orecchie! Se seduti al ristorante vi siete più volte domandati: “Ma perché non esiste un posto dove si può cenare o pranzare solo con i dolci?”. Finalmente ora potrete soddisfare ogni vostra richiesta perché sono arrivati i Dessert Restaurant. Si comincia con l’antipasto, primi, secondi e tutto è dolce! Una vera e propria abbuffata di dolcezza come non avete mai fatto prima. Dove? A Milano, nel Dessert Bar.

Milano, il ristorante dove si mangiano solo dolci

In un’epoca di diete, cibo salutare e no all’esagerazione, in questo locale ci si dimentica di ogni tipo di restrizione. Si salutano amichevolmente i regimi alimentari imposti dai nutrizionisti e ci si concede un notevole strappo alla dieta. Il Dessert Bar di Milano ha aperto a inizio 2020 ed è il primo in Italia a proporre questa strategia di alimentazione. Due turni, un menù degustazione con cocktail abbinati ai dolcetti e il dessert dining show, ossia una cena in cui ci si siede al banco e si degustano solo dolcetti creati dallo chef Federico Rottigni.

I Dessert Restaurant nel mondo: dove sono

Spostandoci dall’Italia gli esempi di Dessert Restaurant sono molti. A Londra, ad esempio, potreste andare al Cakes and Bubbles in Regent Street e nel menù si leggono praticamente solo dolci. Spostandoci in Francia, regno incontrastato dei dessert e dei dolci, c’è persino un locale a due stelle Michelin dedito solo ai dolciumi. Si chiama Le Sarkara e guardando sul sito potrete farvi un’idea di cosa c’è da mangiare. Dessert pazzeschi, tutti come delle piccole degustazioni per capire a 360° l’importanza di questi dolci che sono dei viaggi per le papille gustative. Negli Stati Uniti largo invece al Better Than Sex (e il nome dice già tutto) in Florida che ha anche diverse sedi sparse per il paese. Potrete mangiare dessert molto particolari con nomi che virano leggermente verso un doppio senso “bollente”, ma divertente. In Australia invece troverete in giro per il Paese le sedi del Koi Dessert Bar, oppure in Nuova Zelanda c’è Miann.

Insomma, un po’ in tutto il mondo ci sono dei ristoranti dove a farla da padrona sono i dolci. L’Italia, fino ad oggi, era rimasta un po’ indietro. Ma per fortuna, i dessert addicted potranno finalmente sfogare le loro voglie in questo locale unico in Italia. I sensi di colpa non sono minimamente ammessi all’interno.