Le chiamano le ‘Maldive d’Europa’ e incantano tutti per le loro acque: belle e low cost

Che sia divertimento o puro relax non importa, le Maldive d’Europa permettono di fare entrambe le cose!

Non bisogna volare fino alle Maldive per passare delle vacanze stupende al mare. Ci sono dei posti in Europa che sono davvero speciali, soprattutto sono molto meno costosi. Mangiare buon pesce e conoscere le particolarità del luogo è una parte di questo viaggio, perché la cultura delle Maldive d’Europa è tutta da scoprire!

A raccontare delle bellezze di questo posto sono in tantissimi, ma ci sono soprattutto dei travel blogger che illustrano le sue particolarità documentandone tutti gli aspetti. Kieran Brown è una di loro, influencer di viaggi che ha deciso di parlare di questa località presente in Europa, e che davvero non ha nulla da invidiare alle Maldive.

Spiagge bianche, acque cristalline, cibo a volontà, e la possibilità di fare delle escursioni in foreste interne che trasportano in un’atmosfera da sogno. La stessa ha parlato di un “paradiso nascosto”, e questo è già il primo vantaggio.

Dove si trovano le Maldive d’Europa? Consigli di viaggio

Sicuramente un grande vantaggio è il fatto di essere “nascosto”, il che significa che per quanto sia speciale questa località, non è ancora molto nota ai turisti del mondo. Per cui se si vuole visitare prima che diventi meta di “turismo di massa”, perdendo tutta la sua specialità, ecco qualche consigli di viaggio per andarci e organizzare un itinerario perfetto.

Ksamil in Albania è il luogo perfetto per i suoi paesaggi da sogno e i prezzi accessibili a tutti. Lungo la Riviera Albanese e all’interno del Parco Nazionale di Butrinto, Patrimonio dell’UNESCO, si trova a pochi chilometri da Saranda e dal confine greco.

Un paesaggio simile alle mete esotiche più famose, ma sono le esperienze che si possono fare a rendere unico questo luogo. È vero che ha il mare delle Maldive, ma c’è altro!

I voli per l’Albania non sono nemmeno costosi e gli stessi hotel offrono pacchetti vantaggiosi anche a soli 25 euro in base alla stagione. Tra maggio e settembre il clima è il migliore, la media è di 28° e c’è sempre il sole. Non mancano beach club in cui sorseggiare cocktail e tramonti da sogno.

Ci si arriva con voli in direzione Tirana, poi da lì ci si trasferisce con un autobus o con un’auto noleggiata, la durata è di circa 4-5 ore. Oppure si potrebbe raggiungere volando su Corfù dalla Grecia, e prendere un traghetto veloce per Saranda, distante da Ksamil per soli 20 minuti.

La spiaggia di Ksamil, quelle delle Isole e Lor Beach e Bora Bora Beach sono le più belle. Perfette per fare kayak, snorkeling, o semplicemente ascoltare della buona musica e usufruire del bar. Anche il cibo è speciale, pesce e frutti di male, insalate greche e tzatziki e byrek, sono tipici del luogo. Un pasto completo nei ristorantini a conduzione familiare poi sono la scelta perfetta: in alcuni il costo totale potrebbe essere anche di soli 10 euro!

Che stai aspettando? Prenota subito!