Gent Roma Europa League: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Gent e Roma è valido per i sedicesimi di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca giovedì 27 febbraio 2020, alle ore 18.55, il match di Europa League valido per i sedicesimi di finale tra Gent e Roma. Per i giallorossi, dopo la vittoria di misura all’andata, stasera la sfida si potrebbe fare più impegnativa del dovuto.

I giallorossi sono reduci dalla convincente vittoria contro il Lecce in campionato e oggi devono confermare quanto di buono fatto vedere all’Olimpico.

Gent Roma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Ghelamco Arena di Gand viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport 1 e Sky Calcio 3. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Un solo precedente tra le due squadre prima della sfida dell’andata vinta dalla Roma: una doppia sfida risalente al 2009. In quell’anno i giallorossi affrontarono la squadra belga nei preliminari di Europa League. A esultare fu la Roma, vincitrice all’Olimpico per 3-1 e addirittura col punteggio rotondo di 7-1 in Belgio, guidati da Francesco Totti in grande forma.

Gent Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Tra le fila della Roma confermato dal primo minuto Carles Perez, che ha segnato all’andata decidendo la sfida. Queste le possibili formazioni:

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David. ALL.: Thorup.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.