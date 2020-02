Juventus Inter in chiaro, la decisione di Sky per il Coronavirus

Nella 26a giornata c’è lo scontro al vertice tra la Juventus e l’Inter. Sky, che detiene i diritti di trasmissione, è propensa a trasmetterla in chiaro.

A causa dell’improvviso scoppio di contagi da coronavirus in Lombardia e Veneto, la 25a giornata di campionato ha visto il blocco di diverse partite. La Lega Calcio sta valutando in queste ore quali e quante partite disputare a porte chiuse per evitare di dover recuperare un numero esorbitante di incontri. Quest’anno, infatti, il campionato si concluderà con un leggero anticipo per permettere ai calciatori e alle nazionali di prepararsi al meglio in vista dell’Europeo.

Proprio in merito a questa decisione emerge la richiesta di trasmettere in chiaro almeno il big match della 26a giornata: Juventus Inter. L’ipotesi, secondo quanto riportata da ‘Ansa’ sarebbe emersa dalla volontà del direttore di Sky Sport, Marzio Perrelli, di permettere agli appassionati di calcio di godersi un incontro fondamentale per le sorti del campionato nonostante l’impossibilità di andare allo stadio.

Sky propensa a trasmettere in chiaro Juventus Inter

Secondo quanto si apprende da ‘Ansa.it‘, dalla riunione dei vertici di Sky è emersa la disponibilità di trasmettere l’incontro in chiaro: “Vista l’eccezionalità del momento,

se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una ‘finestra in chiaro’ trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita

di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla”. Insomma adesso non resta che attendere il responso dell’incontro tra i vertici della Tv satellitare e quelli della Lega Calcio per capire se la partita dell’anno sarà trasmessa in chiaro.