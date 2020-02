Adriana Volpe Denver | scatti bollenti in piscina | FOTO

Il duo Adriana Volpe Denver non la racconta giusta. In tanti hanno notato una certa affinità tra lei e lui all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4.

La coppia di coinquilini Adriana Volpe Denver sta facendo molto discutere. Il bell’Andrea e la conduttrice televisiva fuoriuscita a giugno 2019 dalla Rai sembrano essere molto affiatati. E questo stuzzica i telespettatori del ‘Grande Fratello Vip 4‘, che sembrano dimenticare come lei sia felicemente sposata con l’imprenditore Roberto Parli. Anche se ora si parla di un presunto tradimento da parte di lui.

Al quale la 46enne originaria di Trento ha dato la bellissima figlia Gisele nel 2008. Eppure tra Adriana Volpe e Denver il feeling sembra davvero essere al massimo. Il modello di Miami si è sottoposto con la bella Adriana ad uno shooting fotografico in piscina all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Tutti gli inquilini stanno partecipando alla realizzazione dello stesso. Ed a loro due è toccato il mese di giugno, da rappresentare in tenuta hawaiana con tanto di corona floreale, costume da bagno e tavola da surf.

Adriana Volpe Denver, che affiatamento tra loro in piscina

A scattare le foto ci sono Fernanda Lessa all’obiettivo ed Antonio Zequila alla ‘direzione artistica’. E la brasiliana dice sorridente ai due ‘modelli’: “Che carini che siete, sembrate innamorati”. Proprio Denver replica con malizia: “Non è la foto che mi soddisfa ma altro”. Chiara allusione ad Adriana. La quale sembra stare allo scherzo…a meno che il tutto non si trasformi in qualcosa di più concreto. Ricorderà lei di avere un marito ed una figlioletta che l’aspettano a casa? Sui social network però, e su Twitter in particolare, gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare un certo affiatamento tra loro. “C’è una certa tensione positiva tra i due, di quella che si vive soltanto in due sotto alle lenzuola”, scrive una utente.

