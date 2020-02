GF Vip, Adriana Volpe in lacrime: tradimento del marito

Momenti davvero tristi per Adriana Volpe che si trova al GF Vip. Alla concorrente sono state mostrate le foto del tradimento del marito.

La redazione del Grande Fratello Vip ha mostrato ad Adriana Volpe dei filmati choc. Alla conduttrice è stato detto di allontanarsi dagli altri concorrenti e le sono state mostrate delle foto che, si suppone, ritraggano suo marito Roberto Parli con un’altra donna in atteggiamenti intimi. Alfonso Signorini mostra dei servizi fotografici apparsi su Spy e altre riviste dove è chiara l’intimità tra Parli e la donna, tanto che tra i due c’è anche un bacio.

Adriana Volpe è scioccata, non riesce a sopportare l’idea che il marito sia stato ritratto con un’altra donna. “Non è possibile, sembra che guardi me”. “Mi assomiglia anche“, queste le parole della Volpe. Ad Antonella Elia viene affidato il compito da Alfonso Signorini di stare vicino alla coinquilina. La redazione, però, ha giocato uno scherzo di pessimo gusto ad Adriana.

Il presunto tradimento di Adriana Volpe e la rivelazione

Con la complicità del marito di Adriana e del settimanale Spy, infatti, è stato organizzato il finto photoshoot. Anche quando la Volpe ha iniziato a pretendere di poter parlare col marito, Signorini ha retto la commedia, assicurando la concorrente che gli scatti fossero veri.

Dopo poco, però, è entrato Roberto nella casa con un mazzo di rose in mano, svelando l’inganno e baciandola. Lo scherzo, organizzato per San Valentino, sembra essere una data particolare per la coppia, così confida Antonella Elia. “Adriana ha fatto l’amore con Roberto per la prima volta proprio in quella data“.