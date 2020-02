Grande Fratello Vip | Patrick contro la Elia | “Crotalo” VIDEO

Come e meglio di Sgarbi: al Grande Fratello Vip Patrick sbotta contro Antonella Elia e le sue false accuse, e parafrasando la celebre “capra” s’inventa un altro animale.

Una lite al Grande Fratello Vip 4 tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese culmina in un momento di interdizione, a seguito del quale lei ed anche alcuni telespettatori a casa non hanno saputo come reagire.

Nel corso della consueta puntata in diretta, la ex valletta di Mike Bongiorno aveva richiesto la squalifica di Patrick in quanto lui l’avrebbe spintonata. Cosa però rivelatasi non vera, come attestato da alcune riprese video. Le schermaglie verbali tra i due sono proseguite e la Elia ha minacciato anche di lasciare la casa. La discussione tra i due ha animato l’appuntamento del Grande Fratello Vip 4, con il loro litigio che ha portato entrambi ad esasperare i toni.

Grande Fratello Vip 4, Patrick dà del crotalo ad Antonella Elia

Ad un certo punto Patrick Ray Pugliese ha sbottato, e parafrasando un celebre comportamento di Vittorio Sgarbi, si è alzato in piedi. Poi ha iniziato ad inveire contro Antonella Elia. “Crotalo, crotalo, crotalo, crotalo”, così lui si è scagliato contro di lei. Sulla stessa falsariga del “capra, capra, capra” che il critico d’arte ha reso celebre. La scelta peculiare di questo termine ha fatto si che in molti si interrogassero. Ma che vuol dire crotalo? In diversi se lo sono chiesti sia tra il pubblico in studio che tra quello a casa. E sui social network è presto partita la discussione. Poi rapidamente ecco giungere la risposta. Si tratta di una specie di serpente molto velenosa, variante del più celebre serpente a sonagli. Patrick, per inciso, ha ottenuto scroscianti applausi.