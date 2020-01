Marito Adriana Volpe, chi è Roberto Parli: età, lavoro, foto e carriera dell’uomo nato in Svizzera e da tempo al fianco della conduttrice.

Roberto Parli è nato e cresciuto a Lugano. Attualmente risiede a Montecarlo visto che è il titolare dell’agenzia House & Co, un’attività di tipo immobiliare che si occupa, appunto, di affitti e vendite di immobili in Costa Azzurra. Non essendo un uomo del mondo dello spettacolo non si conoscono altri dettagli della sua carriera. Sul suo profilo Instagram ha sempre sostenuto sua moglie anche dopo il litigio con Magalli: “Questo è dedicato a mia moglie e alla mia bimba. Certe persone non ti odiano perché hai fatto qualcosa di male… ma perché hai fatto qualcosa meglio di loro”.

Adriana Volpe, chi è il marito Roberto Parli: vita privata

Roberto Parli è sposato con Adriana Volpe dal 6 luglio 2008: dal loro matrimonio è nato Gisele. Sul suo profilo Instagram pubblica diversi scatti della sua vita privata con la sua piccola. Inoltre, è un grandissimo tifoso della Juventus e viaggia spesso per seguirla. Nel 2011 è finito anche sui giornali per aver distrutto la sua Mercedes. Inoltre, ama correre nel tempo libero come si vede dai suoi scatti su Instagram. Ama il calcio, il tennis e il mare.