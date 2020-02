Un neonato salvato da arresto cadiorespiratorio: il piccolo aveva soltanto 60 giorni di vita e ha avuto salva la vita solo per una pura casualità.

Due poliziotti hanno ricevuto infiniti ringraziamenti perché autori di un gesto nobilissimo, con un neonato salvato a seguito di un malore. Il pronto intervento dei rappresentanti della legge però ha evitato il peggio. Il fatto è accaduto a Valencia, in Spagna.

Il neonato salvato, che ha solamente due mesi di vita, ha accusato un improvviso malore con tanto di arresto cardiorespiratorio. La madre spaventatissima non ha saputo cosa fare. Per fortuna però i poliziotti in questione si trovavano a breve distanza da dove stava succedendo il dramma. Rapidamente sono intervenuti, prendendo in consegna il piccolo. Gli hanno così praticato con successo una manovra di rianimazione cardiopolmonare. Decisiva per salvargli la vita. Il piccolo era svenuto dopo avere perso i sensi. La mamma aveva iniziato ad urlare attirando l’attenzione di alcuni vicini di casa, che l’hanno raggiunta per cercare di prestarle aiuto.

Neonato salvato, i poliziotti si trovavano lì per puro caso

👏👏👏Salvar una vida siempre es gratificante, pero lo es especialmente cuando se trata de la de un #bebé. El pequeño, de 2 meses, se encontraba en parada cardiorespiratoria y uno de los agentes 👮‍♀️👮‍♂️ le practicó la maniobra #RCP Tras 20′ de reanimación, todo finalizó con una 😀💙 pic.twitter.com/VEywLLP9Mv — Policía Nacional (@policia) February 17, 2020

Il trambusto che ne era scaturito aveva attirato gli esponenti delle forze dell’ordine che casualmente passavano nei paraggi. Dopo 20 minuti di massaggio cardiaco, il cuore del bimbo ha ripreso a battere. E lui ha iniziato a piangere. Poi una ambulanza giunta nel frattempo lo ha condotto in ospedale per degli accertamenti, trattenendolo per qualche giorno. Le sue condizioni di salute ora sono buone, anche se si ignorano i motivi che lo hanno portato ad avere il malore.

