Gabriel Garko, rottura con Gabriele Rossi “l’amico speciale” – VIDEO

Per l’attore Gabriel Garko ci sarebbe stata una rottura con Gabriele Rossi “l’amico speciale”: cosa c’è di vero, il gossip sui due.

In più occasioni, in passato, Gabriel Garko aveva allontanato le voci su una sua presunta relazione con Gabriele Rossi. I due però fanno coppia fissa ed erano stati immortalati nuovamente insieme a metà luglio.

Leggi anche –> Gabriel Garko a cena nel ristorante dei genitori di Gabriele Rossi – VIDEO

Peraltro si era parlato del presunto matrimonio di Gabriel Garko. Una fede al dito aveva anche alimentato i sospetti. Solo illazioni e nessuna voce certa, in ogni caso. Illazioni esattamente come quelle che parlano di una rottura tra i due.

Leggi anche –> Gabriel Garko fidanzato, chi è Gabriele Rossi: età, foto, lavoro del presunto compagno dell’attore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nei giorni scorsi, Gabriele Rossi è stato pizzicato al fianco del cantante Lorenzo Licitra in diverse occasioni. Poi agli auguri di San Valentino dell’attore ha risposto soltanto la sua ex, Eva Grimaldi, infine arriva il settimanale Spy. Secondo la rivista di gossip, Gabriele Rossi è ‘tornato’ single e sarebbe stato visto alla Balera dell’Ortica a Milano, da solo e senza il suo “amico speciale”, come Gabriel Garko lo aveva definito. Ma se tra i 2 in realtà non ci sia davvero stato nulla, se non una forte amicizia e l’allontanamento sarebbe solo legato a motivi lavorativi?