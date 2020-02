In treno da Venezia a Londra a bordo dell’Orient Express. Il viaggio romantico, in stile Anni ’20.

Vivere un’esperienza straordinaria a bordo di uno dei treni più belli e affascinanti di sempre, l’Orient-Express da Venezia a Londra, che partirà il prossimo marzo riportando i viaggiatori in un’atmosfera da Anni ’20 del Novecento. Un sogno che sta per diventare realtà.

Il vecchio Orient-Express viaggiava da Parigi a Costantinopoli, con un percorso nuovo che passava anche per l’Italia (Milano, Venezia e Trieste) dal 1919, dopo l’apertura del tunnel del Sempione: il treno Simplon Orient Express. Il viaggio a bordo di questo elegante treno d’epoca sarà presto di nuovo possibile, nella tratta da Venezia a Londra, grazie alla società inglese Belmond, che nel 1976 ha rilevato la vecchia Orient Express Hotels Ltd. La partenza è in programma il prossimo per il 27 marzo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

In treno da Venezia a Londra sull’Orient Express

Il Simplon Orient Express era il percorso alternativo dell’originario treno Orient Express, da Parigi a Costantinopoli (l’attuale Istanbul), inaugurato nel 1919 dopo la fine della Prima guerra mondiale e soprattutto l’apertura del tunnel del Sempione che consentì un nuovo collegamento ferroviario tra la Svizzera e l’Italia partendo da Losanna. Ben presto questa linea secondaria diventò la più richiesta dai viaggiatori, perché più a Sud e soprattutto attraverso città bellissime come Venezia e Trieste.

Ora, a distanza di un secolo, è tornato il percorso ferroviario a bordo del Simplon Orient Express, con partenza da Venezia e destinazione Londra, per un viaggio indimenticabile a bordo delle antiche carrozze arredate in stile Anni ’20. L’elegantissimo treno, che si chiama Belmond Venice Simplon-Orient-Express, partirà dalla città lagunare il 27 marzo prossimo.

Sarà un viaggio attraverso l’Europa all’insegna dei ruggenti Anni ’20, roaring twenties, come li definisce la compagnia Belmond. Per vivere un’esperienza da sogno, con un viaggio indietro nel tempo, ma con le comodità attuali. Non sarà solo treno, si comincerà in grande con un soggiorno all’esclusivo Hotel Cipriani di Venezia, sull’isola della Giudecca, dove gli ospiti parteciperanno a una grandiosa festa in stile “Grande Gatsby“ per poi trascorrere la notte in hotel e partire la mattina seguente, dalla stazione di Santa Lucia, a bordo dell’Orient Express, alla volta di Londra. Sul treno ognuno e ogni coppia avrà a disposizione la propria cabina.

Il percorso del Belmond Venice Simplon-Orient-Express prevede il passaggio attraverso il Nord Italia, l’Austria, la Svizzera e la Francia, valicando le Alpi e costeggiando i laghi di montagna. Fino ad attraversare anche parte del Sud dell’Inghilterra e la sua campagna prima di raggiungere Londra. Durante il viaggio gli ospiti potranno gustare piatti da alta cucina e saranno intrattenuti con feste a sorpresa, con musica e cocktail. Tutto sempre in stile Anni ’20 e con l’obbligo di vestirsi sempre elegantissimi per entrare nello spirito del viaggio.

L’Orient Express da Venezia a Londra è dotato di 17 carrozze, dotate di cabine con marea doppia, sala ristorante, caffè e salottini.

Questa esperienza di viaggio non è a buon mercato e non potrebbe esserlo: il costo è di circa 2.800/3.000 euro a persona. Il pacchetto include una notte all’Hotel Cipriani di Venezia in una stanza con vista giardino, la festa in hotel, poi il viaggio in treno di una notte, in camera doppia, vitto e bevande incluse e gli eventi a bordo del Venice Simplon-Orient-Express. Se avete un investimento da fare ne varrà sicuramente la pena.

Per informazioni: www.belmond.com/it

www.belmond.com/trains/europe/venice-simplon-orient-express/

Pagina Facebook: www.facebook.com/venicesimplonorientexpress

