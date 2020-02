Trenino rosso del Bernina: offerta speciale per due persone. L’occasione da prendere al volo.

Uno dei percorsi in treno più affascinanti è senza dubbio quello a bordo del Trenino rosso del Bernina., della compagnia svizzera Ferrovia Retica. Il treno, che da qualche anno si chiama ufficialmente Bernina Express, parte da Tirano, comune della Lombardia in provincia di Sondrio al confine con la Svizzera, e salendo fino al Passo del Bernina arriva a Sankt Moritz, in Engadina, nel Canton Grigioni. Il suo è uno dei tragitti ferroviari più affascinanti al mondo e anche il più alto d’Europa, raggiungendo quota 2.253 metri in corrispondenza del Passo del Bernina.

Leggi anche –> Transiberiana d’Italia, parte da Roma fino a Roccaraso in Abruzzo

Il Trenino rosso del Bernina

Il percorso del Bernina Express è di una bellezza paesaggistica straordinaria, tanto da meritare nel 2008 il riconoscimento del Patrimonio dell’Umanità Unesco. Lo spettacolo, poi, è assicurato dai vagoni panoramici con grandi vetrate che consentono un’esperienza veramente emozionante.

La destinazione è l’elegante Sankt Moritz, meta di vacanza vip, ma si può proseguire fino ai capolinea di Landquart o Coira (Chur), passando per Davos, altra località vip della Svizzera.

Il percorso tradizionale del famoso trenino rosso ha inizio per noi in Italia, da Tirano, cittadina a 2 km dal confine con la Svizzera e all’altitudine minima del percorso, 429 metri sul livello del mare, oltrepassa il confine con la Svizzera e arriva a Brusio, dove si trova il famoso viadotto elicoidale che permette al treno di salire in quota. Poi, dopo la sosta alla stazione di Miralago, il trenino rosso costeggia il Lago di Ponteschiavo, con una bellissima vista panoramica. Il treno raggiunge la località di Le Presse, attraversando un tragitto angusto a fianco di strade e case, in piano.

Dopo la stazione di Poschiavo, il Bernina Express riprende la sua salita, sul fianco di un costone boscoso, superando ripidi tornanti. Alla fermata di Alp Grüm, situata sul fianco di un alpeggio scosceso, si può ammirare lo spettacolare paesaggio della Val Poschiavo e i ghiacciai che si stagliano davanti alla stazione. Il treno prosegue in mezzo alle montagne e raggiunge il Lago Bianco, nella zona del Passo del Bernina, che costeggia fino alla fermata di Ospizio Bernina, il punto più alto della ferrovia a 2.253 metri di quota.

Il tragitto prosegue fino alla stazione di Diavolezza, dove partono gli impianti di risalita per sciare sul Massiccio del Bernina. Quindi si raggiunge la fermata del Morteratsch, situata a valle dell’omonimo ghiacciaio. Da quui si può ammirare la vetta del Pizzo Bernina (4.049 metri) e la cresta che scende dal Pizzo Bianco, il Biancograt. Il treno prosegue fino a Pontresina, quindi arriva a Sankt Moritz.

La tratta ferroviaria del Bernina Express è compresa nella cornice montana dell’Albula e del Bernina e attraversa 55 gallerie, 196 viadotti e pendenze, fino al 70 per mille, che il treno supera agevolmente. Ad un’altitudine di 2253 metri si trova poi il punto più alto della FR, l’Ospizio Bernina: qui natura e cultura si fondono per dar vita al più affascinante dei viaggi alla scoperta delle Alpi.

Per vivere un’esperienza ancora più affascinante, si consiglia di estendere il viaggio a bordo del Bernina Express con il “Grand Train Tour of Switzerland“, un itinerario straordinario che riunisce le tratte panoramiche più belle della Svizzera.

Leggi anche –> Grand Tour della Svizzera in treno in inverno, viaggio nella meraviglia di neve e ghiaccio

Ora è possibile viaggiare a bordo del Bernina Express con un’offerta esclusiva per due persone che comprende anche il pranzo una volta giunti a Sankt Moritz. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerta per due persone a bordo del Bernina Express



Un viaggio a bordo dello spettacolare Trenino rosso del Bernina è un’esperienza straordinaria, da fare almeno una volta nella vita, in particolare durante l’inverno, circondati dalla meraviglia del paesaggio innevato. Se poi è possibile beneficiare un’offerta speciale è ancora meglio.

La compagnia ferroviaria svizzera Ferrovia Retica propone un pacchetto a prezzo speciale, di 99 euro, per due persone che comprende il viaggio a bordo del Bernina Express, andata e ritorno, con pranzo a Sankt Moritz.

Il viaggio segue il percorso classico con partenza da Tirano, attraverso la Valposchiavo, il Lago Bianco, il Massiccio del Bernina e il ghiacciaio del Morteratsch. Circondati dal meraviglioso paesaggio montano, con un panorama a a 360 gradi su una delle più traversate alpine più affascinanti al mondo.

Una volta giunti a Sankt Moritz, i viaggiatori potranno gustare un piatto di Rösti con pancetta e un uovo al tegamino, prima che il Bernina Express li riporti a Tirano.

L’offerta è valida dal 1 febbraio fino al 29 marzo 2020. Dunque per tutta la restante parte dell’inverno, fino a inizio primavera, e incluso il weekend di San Valentino. Un’occasione perfetta per la festa degli innamorati (da Milano partono diversi collegamenti in bus e treno per raggiungere Tirano).

Il prezzo di 99 euro – convertito dai franchi svizzeri – può subire delle leggere modifiche, a seconda del cambio della valuta nel giorno di viaggio.

Ulteriori informazioni sul sito web della Ferrovia Retica: www.rhb.ch/it/biglietti-e-abbonamenti/promozioni/trenino-rosso-offerta-speciale

Altre località da raggiungere in treno durante l’inverno: