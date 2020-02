Amici | clamoroso Federico Pietrucci infortunio e squalifica | FOTO

Per Federico Pietrucci infortunio e squalifica: il giovane ballerino deve abbandonare ‘Amici’ dopo un episodio controverso seguito ad un litigio con Martina.

Ad ‘Amici‘ irrompe come un fulmine a ciel sereno la squalifica di Federico Pietrucci. Il giovane, da quanto si apprende, è stato estromesso dall’Accademia a seguito di un infortunio. Frutto però di un gesto di rabbia incontrollata da parte del ballerino. Lui era uno degli interpreti di danza capaci di destare più ammirazione. Le voci non trovano ancora una conferma, ma tutto sarebbe sorto da una discussione avuta con Martina Beltrami, a seguito della quale il nervosismo avrebbe obnubilato le capacità di autocontrollo di Federico Pietrucci. Il ragazzo infatti avrebbe mollato un pugno violento contro un muro, facendosi male. A parlarne è ‘Amici Videos’, che con un apposito post comparso sul proprio profilo Instagram parla di “notizia ufficiale” a caratteri cubitali.

Federico Pietrucci infortunio, qualora fosse vero si punta a rivederlo l’anno prossimo

Ma altre fonti riferiscono che, fino a quando le registrazioni di Amici non andranno in onda, non ci potrà essere riscontro sull’infortunio a Federico Pietrucci e sulla sua squalifica. Qualora però tutto ciò dovesse corrispondere a verità, già si pensa a far partecipare il ragazzo a quella che sarà l’edizione della prossima stagione televisiva.

