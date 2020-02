Amici 19 | Elena D’Amario e Alessio La Padula, che sia amore?

Ad Amici 19 ne stanno succedendo di tutti i colori quest’anno. L’ultima notizia riguarda i ballerini professionisti Elena D’Amario e Alessio La Padula e una strana coincidenza che li ha visti coinvolti.

In quest’edizione Amici è ricco di sorprese. Dai numerosi casting fino al momento del serale, a Talisa con la sua cotta per il ballerino professionista Umberto Gaudino, a Nicolai e gli scontri col professore Timor. Questa volta, però, al centro del gossip sono altri due ballerini professionisti: Elena D’Amario e Alessio La Padula e ad una strana circostanza. Alessio è da poco entrato a far parte del cast dei ballerini professionisti di Amici e, grazie alla sua amicizia con Elena, ha potuto partecipare a un prestigioso stage presso l’accademia americana Parsons Dance Company. Da quel momento i due sono sembrati più legati, ma il gossip che li circonda non è iniziato recentemente.

Visualizza questo post su Instagram ‘This could be heaven or this could be Hell’ @alessiolapadula Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario) in data: 30 Gen 2020 alle ore 11:51 PST

Alessio La Padula e Elena D’Amario: che ci sia del tenero?

Alessio La Padula, che partecipò ad Amici 15, già quando era allievo della scuola mostrò un certo interesse per la bellissima ballerina Elena D’Amario. Quella di Alessio era sembrata solo una cotta data dall’ammirazione per la collega, con la quale ha viaggiato in America per partecipare allo stage della Parsons Dance Company, dove Elena lavora. Oggi però le cose sono diverse: Alessio non ha più 19 anni, è un ballerino professionista e i due sembrerebbero molto amici. Il gossip che li circonda nasce dal fatto che entrambi hanno postato sui loro profili Instagram la stessa foto, in cui si guardano intensamente negli occhi, con la stessa didascalia ‘This could be heaven or this could be hell‘ della celebre canzone Hotel California degli Eagles. I fan al vedere la foto si sono scatenati con le loro speculazioni, ipotizzando se questa sia la prima ammissione da parte della coppia di qualcosa che vada oltre l’amicizia. Per sapere davvero se tra i due c’è del tenero o meno, però, dovremmo attendere ulteriori sviluppi.

