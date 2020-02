Giordana Angi innamorata di una ballerina di Amici: ecco la verità

La cantante Giordana Angi, torna tra i Big della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 e ricorda la cotta che ha avuto per una ballerina di Amici.

Giordana Angi, cantautrice italiana di soli 26 anni, si era classificata seconda ad Amici 18. Adesso è una delle concorrenti del Festival di Sanremo, alla sua settantesima edizione. La cantante è stata emozionata quando Amadeus l’ha invitata al Festival: “Quando Amadeus mi ha chiamato per dirmi che ero stata presa a Sanremo l’ho ringraziato, ho messo giù il telefono e sono rimasta 20 minuti sul divano a guardare un punto fisso sul muro. Ero felicissima ma… immobile!”

Visualizza questo post su Instagram 1a Sera #comemiamadre ❤️ Un post condiviso da GIORDANA ANGI (@giordanaangi) in data: 6 Feb 2020 alle ore 12:04 PST

Giordana non è nuova al Festival della Canzone Italiana, infatti nel 2012 mandò un brano per partecipare a “Sanremosocial“. Venne votata su Facebook e fece l’audizione davanti a Gianni Morandi. Fu presa ma, alla prima serata, venne eliminata. Quello è stato per lei il momento in cui ha capito che la musica era la sua strada e adesso, avendo maturato oltre otto anni di esperienza, si sente pronta per calcare di nuovo il palco dell’Ariston. Giordana Angi è sempre stata attratta dalla passione per la musica fin dall’infanzia, quando suo padre andò via di casa, lei scriveva e ascoltava musica. Oggi ha scritto brani per artisti internazionali come Tiziano Ferro e Laura Pausini.

Giordana Angi e la cotta per la ballerina di Amici

Poco tempo fa Giordana aveva espresso la sua ammirazione per la ballerina Elena D’Amario. La ricorda da quando era ancora un’allieva nella scuola di Amici di Maria De Filippi: “Quando sono andata a casa ho visto passare Elena D’Amario. Mi ha detto ‘congratulazioni hai toccato il mio cuore’. Io le ho detto, ‘sapessi tu, sapessi’. Io le ho detto: ‘Elena chiedo sempre di fare le prove con te, non mi ci mandano,aiutami tu’. Lei mi ha promesso che balleremo insieme un giorno…Elena è bellissima. Non è umana! Sono veramente innamorata di lei. Secondo me è una delle donne più belle al mondo”. Quella di Giordana sembra una dichiarazione d’amore nei confronti della bella ballerina Elena, chissà se lei ricambia i sentimenti della cantante.

