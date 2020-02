Amici di Maria De Filippi: quando inizia il serale – VIDEO

Indiscrezioni su quando partirà il serale di Amici di Maria De Filippi: inizio e anticipazioni sullo storico talent show di Canale 5.

La versione prime time del celebre talent show Amici di Maria De Filippi quest’anno potrebbe iniziare in anticipo. Questo secondo alcune indiscrezioni diffuse oggi dal portale Blogo.

A quanto pare, infatti, già il 28 febbraio ci potrebbe essere la prima puntata del talent show. Di solito l’inizio era previsto per fine marzo, ma quest’anno si partirà quasi certamente prima.

Dunque, partenza anticipata ma non potrebbe essere questa l’unica novità. Infatti, poiché il sabato Maria De Filippi conduce già la trasmissione C’è posta per te, il talent show potrebbe trovare un’altra collocazione in mezzo alla settimana. Nessuna conferma ufficiale arriva da Mediaset, per cui si può solo attendere e vedere cosa accadrà in attesa dell’avvio del programma.