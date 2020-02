Il caffè di Tiffany apre ai grandi magazzini Harrods di Londra. La novità in arrivo.

Non c’è più bisogno di andare fino a New York per fare colazione da Tiffany, ora l’elegante caffè dal caratteristico colore azzurro apre anche a Londra, nella sede di grandi magazzini Harrods. Una graditissima sorpresa per tutti gli amanti della prestigiosa gioielleria, immortalata per sempre nel film con Audrey Hepburn “Colazione da Tiffany“.

La protagonista del film, Holly Golightly, si fermava all’alba davanti alle vetrine di Tiffany con croissant e bicchiere di caffè in mano a fare colazione. La bellezza dei gioielli era per lei fonte di consolazione. Grazie alla geniale idea imprenditoriale di Tiffany&Co dal 2017 è stato aperto un vero e proprio caffè nell’edificio che ospita la gioielleria sulla Quinta Strada, dove fermarsi a colazione, ma anche per uno spuntino, per un tè o caffè.

Ora il Blue Box Cafè, come è stato chiamato, citando lo stile tipico delle confezioni Tiffany, arriva a Londra. Mancano pochissimi giorni all’inaugurazione,che sarà il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il caffè di Tiffany ai grandi magazzini Harrods di Londra

Conto alla rovescia per l’apertura del Blue Box Cafè di Tiffany all’interno dei magazzini Harrods di Londra. Una location esclusiva per un locale altrettanto esclusivo, che porta anche nella capitale britannica l’atmosfera elegante e il gusto raffinato del caffè aperto nel 2017 a New York nell’edificio che ospita la gioielleria Tiffany&Co sulla Quinta Strada. Anche a Londra, come nella Grande Mela, si vuole rievocare un po’ di quello spirito glamour dell’affascinante “Colazione da Tiffany“, il film con protagonista Audrey Hepburn in una delle sue interpretazioni più famose e che hanno fatto la storia del cinema, imitatissime nella cultura popolare, dal cinema alle canzoni.

Dopo New York, la straordinaria esperienza di “fare colazione da Tiffany” sarà possibile anche in Europa, a Londra, grazie alla prossima apertura di un Tiffany Blue Box Cafè all’interno dei magazzini Harrods, negli spazi di Harrods che prima ospitavano il Fendi Cafè. L’apertura è prevista per venerdì 14 febbraio, a San Valentino. Quale occasione migliore per inaugurare un luogo così elegante, glamour e romantico?

Dal 14 al 18 febbraio, poi, è in programma la London Fashion Week. Un’occasione ancora più irresistibile per visitare Londra in quei giorni. Il locale sarà aperto per un periodo di tempo limitato dal 14 al 20 febbraio. Il Tiffany Blue Box Cafè, infatti, è un temporary store o pop up cafè. Affrettatevi a prenotare se pensate di recarvi a Londra in quella settimana e non volete farvi sfuggire una straordinaria esperienza.

Gli avventori del nuovo caffè Tiffany, molti dei quali, scommettiamo, saranno donne, potranno gustare golosi croissant, torte raffinate, uova alla Fiorentina, caviale e altre specialità come i muffin di granchio della Cornovaglia e il salmone affumicato delle Isole Faroe. Golosità servite su piatti e tazze eleganti dai colori bianco e azzurro. Un’esperienza da vivere circondati dai meravigliosi gioielli a marchio Tiffany&Co. Come si legge sul sito web di Harrods alla pagina dedicata al Blue Box Cafè.

Tra le prelibatezze da assaggiare sono previsti anche piccoli sandwich e pasticceria di lusso, anche per un pranzo o una merenda nel pomeriggio, accompagnata dall’immancabile tè. Siamo sempre a Londra del resto.

Nel nuovo caffè d Tiffany a Harrods si potrà anche cenare, con piatti da abbinare a un’ampia selezione di vini e cocktail. Molto di più di un semplice caffè per la colazione, ma un vero e proprio lounge da vivere in diversi momenti della giornata, con differenti proposte di piatti e bevande.

Le prenotazioni al Blue Box Cafè di Harrods sono già aperte e si effettuano, anche online, per riservare un tavolo da venerdì 14 febbraio al successivo giovedì 20 febbraio.

Orari di apertura:

Da Lunedì a Sabato: 8am – 10.30pm | : 9.30pm

Domenica: 10am – 6.30pm | Ultime ordinazioni: 4.45pm

