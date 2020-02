Bugo Morgan Sanremo | la lite ripresa dietro alle quinte VIDEO

La querelle Bugo Morgan Sanremo 2020 ha fatto molto discutere. Il primo ha parlato della vicenda a ‘Domenica In’, e spunta un filmato della lite inedito.

Arrivano le immagini video della lite Bugo Morgan a Sanremo 2020, avvenuta già dietro alle quinte prima che i due si esibissero. I due hanno discusso prima della loro esibizione di venerdì scorso. Come noto la vicenda ha avuto luogo nel corso della quarta serata.

Bugo era approdato al Festival con il brano ‘Sincero’ da cantare assieme all’ex leader de Bluvertigo (vero nome Marco Castoldi). Ma tra i due, che si sono sempre proclamati amici, qualcosa si è rotto e Morgan ha cambiato alcune parole del testo. Quando le ha cantate in diretta, il tutto è parso come un rimprovero fatto allo stesso Bugo – al secolo Cristian Bugatti – che non l’ha presa bene e se ne è andato dal palco.

Bugo Morgan Sanremo, il filmato della lite nel backstage

La clip ripresa con il cellulare mostra Morgan arrabbiato discutere con tutti. E con Bugo in particolare. “Cosa avete studiato di bello”, “Siccome fanno i complotti…”, “Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa…”, afferma irritato l’ex marito di Asia Argento. Bugo lo stoppa: “Stai zitto, non rompere”. Morgan risponde: “Ieri sera sembravi Frank Sinatra. Hai cantato da dio. Sei forte”. Bugo replica: “Hai iniziato tu non io. Siamo venuti per divertirci?”. In un crescendo i due sono costretti a salire le scale in attesa di essere chiamati sul palco. Amadeus li chiama, ma Morgan nota che Bugo è già titubante. Poi alla fine c’è il loro ingresso sul palco dell’Ariston per cantare ‘Sincero’. Ed il resto è noto.

Bugo parla della vicenda a ‘Domenica In’

Ospite di ‘Domenica In’, Bugo ha poi parlato nuovamente della vicenda, dopo avere dato la sua versione dei fatti in una apposita conferenza stampa sabato pomeriggio (lo stesso ha fatto Morgan). “Conosco Marco Castoldi da 17 anni. Ero molto turbato emotivamente e faccio fatica a ricostruire la vicenda ed a parlarne. Siamo amici e capita che tra amici si litighi. Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma non mi va di esagerare. A Morgan ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo perché avevo notato che al mio brano mancava qualcosa. Ed avevo pensato che la voce di Marco sarebbe stata perfetta. Non giudico il suo carattere, mi sono assunto dei rischi.