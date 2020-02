Chi è Bugo: età, carriera, vita privata e curiosità sul cantante di Sanremo 2020. Al Festival si presenta in coppia con Morgan e per la loro esibizione c’è molta curiosità.

Il cantautore Bugo (vero nome Cristian Bugatti) nasce a Rho nel 1973. La sua è una lunga carriera, che parte a fine anni Novanta, quando è per lui fortunato l’incontro con Bruno Dorella. Questi – musicista e produttore attivissimo nella scena alternativa italiana – lo ascolta in un locale e lo ritiene interessante. Da allora a oggi – con la selezione al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Morgan – di strada il cantautore ne ha fatta molta.

Leggi anche –> X Factor, l’attacco di Morgan: “Mi avevano promesso un milione di euro”

Leggi anche –> Morgan sfrattato dalla casa di Monza: “Ora rischiamo di perdere un figlio”

Gli esordi, la carriera e i successi del cantautore Bugo

Già coi primi due album, ‘La prima gratta’ e ‘Sentimento westernato’, coprodotti dall’etichetta Bar La Muerte di Dorella, Bugo si fa apprezzare come uno dei maggiori talenti del nuovo cantautorato italiano. Arriva così la firma del contratto con la Universal Music Italia, il primo disco con una major è ‘Dal lo fai al ci sei’, che contiene molti dei suoi brani più apprezzati ancora oggi, come ‘Casalingo’. Esce poi il doppio album ‘Golia & Melchiorre’, quindi ‘Sguardo contemporaneo’. Questo disco contiene il duetto ‘Amore mio infinito’ con Violante Placido, il cui nome d’arte in ambito musicale è Viola.

Nel 2008, arriva per Bugo la svolta elettronica: il disco Contatti esce ad aprile e contiene brani come ‘C’è crisi’, ‘La mano mia’ e soprattutto ‘Nel giro giusto’, che sono particolarmente apprezzati e segnano una cesura nella carriera del cantautore. Nel 2010, l’esperienza cinematografica: è nel cast di ‘Missione di pace’, dove interpreta il ruolo di un soldato. Del film cura anche la colonna sonora, che contiene ‘I miei occhi vedono’, inedito poi inserito nel successivo album ‘Nuovi rimedi per la miopia’. In quegli stessi anni, si trasferisce a New Delhi, in India, dove sposa Elisabetta. La coppia attualmente vive a Milano e ha un figlio. Bugo firma poi con la Carosello Records: escono i singoli ‘Cosa ne pensi Sergio’ e ‘Vado ma non so’, quindi l’ep ‘Arrivano i nostri’. Ad aprile 2016, l’ultimo album in studio: ‘Nessuna scala da salire’. Infine, nel 2019 pubblica RockBugo, una raccolta dei suoi successi rivisitati in chiave rock. Sempre nel 2019 esce ‘La festa del nulla’, il suo primo romanzo, edito da Rizzoli.