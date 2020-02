Bugo sulla lite con Morgan: “Ha offeso anche mia moglie”

“Ha offeso anche mia moglie e mia figlia”, Bugo rompe il silenzio sulla lite con Morgan a Sanremo 2020, le sue parole in conferenza stampa.

Tocca a Bugo raccontare quanto avvenuto ieri sera prima che l’avventura di Sanremo terminasse con una squalifica: al contrario di Morgan, che ha parlato nella notte, lui ha atteso la conferenza stampa.

Quindi ha preso parola per dare la propria versione dei fatti, consapevole che quest’esperienza è comunque terminata nel peggiore dei modi.

La versione di Bugo sulla lite con Morgan

“Sono stato insultato pesantemente da Morgan sulla scala di accesso al Teatro Ariston, ho sentito le parole cambiate, ho preso il foglio, l’ho buttato e me ne sono andato”, sono in sintesi le parole del cantautore, che parla di offese da parte di Morgan a un ragazzo dell’entourage di Bugo prima che entrambi salissero sul palco. Ma il suo racconto va oltre.

I presenti parlano di morsi e sputi nel backstage, ma la rissa viene smentita mentre si parla degli insulti, pesanti: “Io non sapevo se scendere a quel punto, sono rimasto indietro. Sei una m***a, sei un dilettante, non vali un c***o, ha continuato prima di scendere”. Secondo il racconto di Bugo, insulti sarebbero stati rivolti dall’ex leader dei Bluvertigo anche alla moglie e alla figlia del cantautore. Poi aggiunge: “Non ho replicato agli insulti di Morgan, ero turbato, non sapevo se salire sul palco”. Il resto è storia nota.